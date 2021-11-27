قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ان الهيئة تقدم عدة معدات وأنظمة جديدة فى معرض إيديكس ٢٠٢١، وذلك فى مجالات أنظمة الملاحة، وعمرات الطائرات.
وأشار خلال الموتمر الصحفى لإعلان تفاصيل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، إيديكس ٢٠٢١، إلى أن أكثر النقاط أهمية فى المعدات المشاركة أنها بأيدي مصرية ١٠٠٪.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأيدى مصرية ١٠٠ ٪.. رئيس العربية للتصنيع يتحدث عن المعدات المصرية المشاركة في Edex 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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