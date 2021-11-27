بأيدى مصرية ١٠٠ ٪؜.. رئيس العربية للتصنيع يتحدث عن المعدات المصرية المشاركة في Edex 2021

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ان الهيئة تقدم عدة معدات وأنظمة جديدة فى معرض إيديكس ٢٠٢١، وذلك فى مجالات أنظمة الملاحة، وعمرات الطائرات.

وأشار خلال الموتمر الصحفى لإعلان تفاصيل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، إيديكس ٢٠٢١، إلى أن أكثر النقاط أهمية فى المعدات المشاركة أنها بأيدي مصرية ١٠٠٪؜.