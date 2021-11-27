محمد صلاح على الأسيست.. ليفربول يمطر ساوثهامبتون بثلاثية في الشوط الأول

أحرز تياجو، لاعب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الهدف الثالث في شباك ساوثهامبتون، بالدقيقة 37 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2021-2022.
تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون
حراسة المرمي: أليسون.
الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون.
خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تياجو.
الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.
يدخل ليفربول اللقاء منتشيا بعد تحقيق الانتصار على آرسنال برباعية دون رد في الجولة الماضية، إلى جانب الفوز على بورتو مساء الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة بدوري أبطال أوروبا.
ويعول ليفربول كثيرا على نجمنا المصري محمد صلاح، هداف مسابقة الدوري الانجليزي هذا الموسم برصيد 11 هدفا، من أجل حسم اللقاء لصالح الريدز.
ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.
ويتطلع الريدز لتحقيق الانتصار من أجل الضغط على المتصدر تشليسي برصيد 29 نقطة ومانشستر سيتي الوصيف برصيد 26 نقطة وبطل الموسم المنصرم.
يذكر أن تشيلسي سيصطدم بنفس الجولة مع مانشستر يونايتد غدا الأحد، بينما سيلعب مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد الأحد أيضا.
أحرز تياجو، لاعب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الهدف الثالث في شباك ساوثهامبتون، بالدقيقة 37 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2021-2022.
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تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون
حراسة المرمي: أليسون.
الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون.
خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تياجو.
الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.
يدخل ليفربول اللقاء منتشيا بعد تحقيق الانتصار على آرسنال برباعية دون رد في الجولة الماضية، إلى جانب الفوز على بورتو مساء الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة بدوري أبطال أوروبا.
ويعول ليفربول كثيرا على نجمنا المصري محمد صلاح، هداف مسابقة الدوري الانجليزي هذا الموسم برصيد 11 هدفا، من أجل حسم اللقاء لصالح الريدز.
ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.
ويتطلع الريدز لتحقيق الانتصار من أجل الضغط على المتصدر تشليسي برصيد 29 نقطة ومانشستر سيتي الوصيف برصيد 26 نقطة وبطل الموسم المنصرم.
يذكر أن تشيلسي سيصطدم بنفس الجولة مع مانشستر يونايتد غدا الأحد، بينما سيلعب مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد الأحد أيضا.
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