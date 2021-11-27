انت الان تتابع تفاصيل خبر متحور فيروس كورنا الجديد “أوميكرون” شديد التحور والخطورة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتساءل الكثير عن طبيعة فيروس كورونا المتحور “المعروف بإسم أوميكرون”، الذي ظهر في الآونة الأخيرة في قارة أفريقيا، وخاصة دولة جنوب أفريقيا وبوتسوانا، وأكدت منظمة الصحة العالمية فيما يخص الفيروس الأخير الذي بدأ في الانتشار أن جميع الفيروسات فيروس كورونا المتسبب في في متلازمة الإلتهاب الرئوي الحاد “فيروس كوفيد 19” الوخيم لها تغييرات بمرور الوقت.

ولكن التغييرات التي تحدث تكون تأثيرها بسيط على خصائص الفيروس نفسه، ويكون التأثير في سهولة الانتشار ودرجة المرض نفسه، وتأثير اللقاحات والأدوية المعالجة أو التشخيص المثالي، وإتخاذ الإجراء الصحية والتدابير الإحترازية المختلفة، ومع ظهور تحورات للفيروس “المعروف بإسم أوميكرون”، المثيرة للقلق التي باتت تشكل خطرا كبيرا ومتزايد على الصحة العالمية.

تحذيرات وزارة الصحة المصرية للمواطنين

وفي نفس السياق مع ظهور متحور كورونا الجديد “المعروف بإسم أوميكرون”، أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية على الشعب المصري الإلتزام بالصحة العامة والتدابير والتحذيرات الإجتماعية اللازمة، مع إرتداء القناع الواقي الكمامة، والتباعد الإجتماعي وغسل اليدين، الإضافة إلى ضرورة تلقي اللقاح للحماية والوقاية من انتشار الفيروس.

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزارة تشكل طارئ على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي داخل مصر وعالميا، خاصة بعد ظهور “متحور فيروس كورونا الجديد”، مع تقييم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، طبقا لأخر التطورات الوبائية لفيروس كورنا، وأكد المتحدث أن تلقي اللقاحات هي الأولوية الفعلية للتصدي للفيروس ومنع زيادة حالات الإصابات والوفيات الناتجة عن الإصابات كوفيد covid-19.

وأشار حسام عبدالغفار أن مصر قد نجحت في وقت قصير توفير عدد كبير من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهى لقاحات معترف بها عالميا طبقا لمنظمة الصحة العالمية، مثل لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازيكا، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن تخطيط من الدولة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأكد الوزارة من خلال مناشدة جميع المواطنين بمصر بضرورة تلقى اللقاح بأسرع وقت.

إيقاف حركة الطيران مع دولة جنوب أفريقيا

وفي هذا الشأن قامت الدولة المصرية ممثلة في اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإيقاف رحلات شركة مصر للطيران مع دولة جنوب أفريقيا ذهابا وإيابا، طبقا لما أصدرته منظمة الصحة العالمية، بخصوص المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، أيضا هناك قرار سيصدر قريبا بإيقاف رحلات الترانزيت لبعض الدول الإفريقية الآخرى مثل دولة بتسوانا وليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق ونامبيا واسواتيني.