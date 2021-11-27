خطوات إعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 15 للحاجزين والمتقدمين

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محمد سياف - ابو ظبي - يرغب المواطنين في التعرف على الخطوات التي تمكنهم من إعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي التي قاموا بالتقديم عليها وحجزها ضمن الشقق التي قامت وزارة الإسكان والمرافق بطرحها، والمتمثلة في دعم التمويل العقاري، وصندوق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة للأفراد من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، لذا سنقدم لكم عبر هذا الموقع الخطوات بصورة سهلة وبسيطة.

خطوات إعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

تتمثل خطوات إعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في الآتي:

على المتقدم أو الحاجز في مشروع الإسكان الاجتماعي من التوجه لأقرب مكتب بريد رقمي لإجراء إعادة الاستعلام، ويشترط أن يكون مرفق بعدد من المستندات.

يقوم بطلب إعادة الاستعلام مع توضيح السبب.

يشترط إرفاق هذه المستندات؛ صورة الرقم القومي للزوجة، وصورة الرقم القومي للزوج، ورقم الهاتف المحمول، وعنوان مقر المنزل أو العمل، وشهادة تتضمن صافي الدخل يستدل منها على آخر ثلاثة أشهر تم اختتامها من قبل جهة العمل.

لابد من إرفاق قسيمة جواز رقمية، وبرنت تأمينات، وإيصال مرافق حديث، وصور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال إن وجدوا.

قم بدفع تكاليف الاستعلام والخاصة بصندوق التمويل العقاري.

شقق الإسكان الاجتماعي

هناك توقعات أن يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي سيكون خلال هذه الأيام نتيجة فرز الطلبات الخاصة بحجز المرحلة الثانية من قبل مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي أطلق عليها (سكن لكل لمصريين 2) ضمن الإعلان 15 للإسكان الاجتماعي.

حيث تهدف إلى توفير شقق سكنية لكافة المواطنين في مصر، وتحقيق حلمهم في الحصول على سكن خاص به، وبعدها سيقوم الصندوق بالإعلان عن طرح شقق سكنية أخرى في ضوء الإعلان الجديد لمشروع الإسكان، والتي تتيح شقق بمساحات وأسعار مختلفة في مجموعة كبيرة من المدن الجديدة للأفراد من محدودي ومتوسطي الدخل.

أرقام الخط الساخن للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وإليكم أرقام التواصل مع الصندوق، والتي تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

– 1188 من أي محمول.

– 5777 من أي محمول.

– 090071117 من أي خط أرضي.