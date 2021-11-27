/663273/بالفيديو-رمضان-عبد-المعز-بعض-ابنائنا-لا-يعرفون-شيئا-عن-رسول-الله
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إنه من المؤسف أن أبنائنا ليس لديهم المعلومات الأساسية عن سيدنا النبى عليه الصلاة والسلام، مشيراً إلى أن ذلك ليس تعميم على أبناء الأمة الإسلامية.
دوت الخليج
رمضان عبد المعز: بعض ابنائنا لا يعرفون شيئا عن رسول الله
وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، "هل يعلمون اسم النبى الرباعى؟ كم يبلغ عدد أبناء النبى؟، هل يعلمون ماذا يحب وماذا يكره؟، طب ما السنة التى كان النبى يحب أن يحافظ عليها؟".
وتابع: "أننا نتهم ونسب أعداء الإسلام الذين يسبون النبى عليه الصلاة والسلام"، متابعاً: "ونحن فدائك يارسول الله وإحنا منعرفش حاجة عن سنة النبى عليه الصلاة والسلام".
وفى وقت سابق، كان الداعية رمضان عبدالمعز، قد تحدث بشأن الإنسان سليط اللسان حيث أشار إلى أن الإيمان لا يستقيم إلا باستقامة اللسان، مضيفًا:" هو الطريق إلى الجنة".
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