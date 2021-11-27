/663277/حملات-مكبرة-لمنع-إستغلال-السائقين-وقيامهم-برفع-الأجرة-بالبحيرة

في إستجابة سريعة لشكاوي المواطنين وتضررهم من تصرفات بعض سائقي سيارات السرفيس العاملة بخطوط دمنهور لقيامهم بتجزئة الخط ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مشروع المواقف بنطاق المحافظة بتكثيف الحملات على جميع الخطوط لمتابعة الإلتزام بالتعريفة وعدد الركاب وخطوط السير المقررة .

حملات مكبرة لمنع إستغلال السائقين وقيامهم برفع الأجرة بالبحيرة

حيث نفذ مشروع المواقف بالمحافظة بقيادة اللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي للمشروع حملات مكبرة لمتابعة إلتزام مالكي وسائقى سيارات السرفيس ٧ راكب خط مدخل دمنهور وحتى الموقف بالأجرة المقررة وهى ٢ جنية من بداية الخط حتى نهايته داخل مدينة دمنهور مع التأكيد على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ممن يقوم بتجزئة الخط وزيادة الأعباء على كاهل المواطنين .

مشيراً إلي أنه في حال وجود أي شكوي يتم التواصل عن طريق الواتس آب على الأرقام ( ٠١٠٩٣٠٩٠٠٣٦ - ٠١٠٢٣٢٣٥٥٠٠ )، أو الإتصال على الخط الارضي الخاص بإدارة مشروع مواقف السيارات (٠٤٥٣٢٠٢٢٥٣) .

كما سيتم عمل لجان دورية على مدار الـ ٢٤ ساعة للوقوف على الإلتزام بخطوط السير والأجرة المقررة، مع وضع إستيكر بالتعريفة والخط على جميع السيارات العاملة داخل الموقف بخلاف سيارات النقل الداخلي .

هذا وقد شدد اللواء المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة فوراً ومنها سحب تراخيص السيارة المخالفة وإلغاء خط السير .