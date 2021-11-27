وزراء السياحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة أمام اللجان النوعية بالبرلمان غدا..ولجنة السياحة تناقش إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية

/663278/وزراء-السياحة-والتضامن-الاجتماعي-والشباب-والرياضة-أمام-اللجان-النوعية-بالبرلمان-غداولجنة-السياحة-تناقش-إصدار-قانون-المنشآت-الفندقية-والسياحية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشرعات القوانين غدا الأحد، حيث تناقش لجنة الزراعة والري برئاسة النائب هشام الحصري، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، حسن فتحي، حسن عبدالوهاب، عبدالحميد دمرداش، عامر الشوربجى، محمد عبدالقوي، أميرة الحداد، عادل حماد، فتحي قنديل، محمد الصمودى، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل (القمح، قصب وبنجر السكر والذرة) في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للزراع.

لجنة الزراعة والري

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية غدا

-مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: هشام الشعينى، فتحي قنديل، خالد أبو نحول، أحمد قورة، مصطفي محمود، توحيد تامر، السيد المنوفي، أحمد عبدالمنعم، بشأن المطالبة برفع سعر توريد محصول قصب السكر في ظل ارتفاع تكلفه زراعته وتدنى عائد الزراع.

-مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من السيدين النائبين: على أحمد على، أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن المطالبة برفع سعر توريد محصول بنجر السكر في ظل ارتفاع سعر السكر بالأسواق وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

لجنة التعليم

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النا\ب سامي هاشم ، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أمل زكريا قطب، مي محمد رشدي غيث، أحمد الطحاوي، سارة النحاس، ولاء التمامي، سيد سلطان، محمد سعد الصمودي، ولاء عبدالفتاح، سناء برغش، إيهاب الطماوى، محمد عبدالرحمن راضي، زكريا حسان، نشوى رائف، صفاء جابر، لطفي شحاته، طارق الطويل، سعودي عبدالرحمن، سامى نصر الله، أمل سلامة، يونس عبدالرازق فرج، إيفلين متى، دعاء عريبي، فريدي البياضي، محمد سليمان، وعادل عامر، بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض مناهج مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية.

لجنة المشروعات

تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الإسكندرية.

مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودور الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية في تفعيل القانون.

لجنة البيئة والطاقة

تناقش لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي. في. للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل (ج .م .ع). (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تى جى إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية (ج .م .ع). (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

- استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى. في. للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل (ج .م .ع). (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

- استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تى جى إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية (ج .م .ع). (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

سياحة النواب

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية مشترك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بحضور وزير السياحة الدكتور خالد العناني.