/663279/ميدو-حازم-إمام-لو-دخل-انتخابات-الزمالك-سيصبح-الرئيس-أمام-أي-شخص

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وعدة فرق أوروبية، عن أمنيته بأن يصبح حازم إمام رئيساً لنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات عبر الراديو على أون اف إم ببرنامج "برة الصندوق" "أتمنى حازم إمام يكون رئيس نادي الزمالك في الوقت الحالي، وبحاول إقناعة في الترشح ولكنه يقول أن الوقت الحالي غير مناسب وينتظر الوقت المناسب لكي يترشح".

وأكمل: "حازم إمام لو دخل انتخابات الزمالك سيفوز أمام أي شخص، ولكن المشكلة ليس في ذلك أن يختار قائمته شئ هام جداً وهو ماسيحدد نجاحه".

وأضاف: " حازم إمام هو الوريث الشرعي لرئاسة نادي الزمالك، جده من أهم الناس الذي صنعوا شعبية الزمالك في الستينيات، وكابتن حمادة أمام من أساطير الزمالك كلاعب وكإداري".

وأردف: " وحازم إمام ايضاً من أساطير نادي الزمالك، وخاض تجربة في مجلس الإدارة مع ممدوح عباس، ولكن لم يكون لديه الخبرات الكافية حينها".

الأهلي يشكر الزمالك.. ووفد رسمي يقدم العزاء في وفاة المستشار جلال إبراهيم

يتقدم النادي الأهلي بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الزمالك، على تهنئته الرقيقة بمناسبة اختيار مجلس إدارة جديد للأهلي، في الانتخابات التي جرت أمس.

وقرر المجلس تشكيل وفد يترأسه كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، لحضور مراسم عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، الذي يعاني من نزلة برد.

مرتضي منصور يعلن موعد عزاء الراحل المستشار جلال ابراهيم رئيس الزمالك الأسبق

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد إقامة عزاء الراحل جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء السابق.

وكتب مرتضي منصور رئبس نادي الزمالك عبر سحابة الشخصي”فيس بوك”:”يقام غدا الاحد 28 نوفمبر عقب صلاة المغرب سرادق العزاء في شارع الملك فاروق داخل نادي الزمالك للمرحوم معالي المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق ووالد سيادة المستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك وسيادة المستشار نادر جلال المحام العام الاول .

والعزاء للرجال ويوجد مكان مخصص للسيدات .

رحم الله الفقيد وغفر له وجعل مثواه الجنة .

توفي المستشار جلال إبراهيم الخميس الماضي، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووالد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ونشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نعي للمتستشار جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

يذكر أن المستشار جلال إبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.