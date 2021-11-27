محافظ قنا: طرح 50 ألف دجاجة بأسعار مخفضة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى عن البدء فى ذبح دفعة جديدة من الدواجن بواقع 50 ألف دجاجة تم تربيتها فى عنابر التسمين بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، موضحا أنه سيتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ المحافظة المنتشرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها فى السوق المحلى.





وأشار المحافظ -فى تصريح اليوم السبت- إلى أن المنتجات تشمل (دواجن مجمدة وطازجة، فيليه)، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين.

وأكد الداودى أن المحافظة تحرص على استمرار دورة الإنتاج، حيث يتم شراء كتاكيت صغيرة تمهيدا لتربيتها وتسمينها عقب انتهاء كل دورة تربية، لضمان ضخ منتجات اللحوم البيضاء إلى السوق المحلى بما يسهم فى الحد من ارتفاع الأسعار.

ومن ناحية أخرى تابع محافظ قنا أشرف الداودى تنفيذ الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف بمدينة قنا والتى تتكون من 5 طوابق بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون جنيه، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ طبقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن المكتبة سوف تخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الداودى - فى تصريح اليوم السبت- أنه يجرى تنفيذ المبنى الرئيسى من المكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4000 متر مربع المخصصة لإنشاء المكتبة الإقليمية، والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 50%، موجها بضرورة الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى المواعيد المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن المكتبة ستتيح لأبناء المحافظة الخدمات الثقافية والعلمية وتوفير الفرصة للشباب لاستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابى وإبعادهم عن الأفكار المتطرفة والهدامة من خلال رفع الوعى الثقافى لديهم، حيث ستضم ( مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلى).