الرعاية الصحية تقدم 7 جوائز للتميز خلال الملتقى السنوى الثانى للهيئة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن جائزة الملتقى السنوى للعناصر الأكثر تميزًا بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها والمنشآت الطبية التابعة لها بالمحافظات، وكان قد تم الإعلان عن التقدم لها عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة، مشيرة إلى أن تقدم للحصول على الجوائز أكثر من 500 مترشح، حيث تم استقبال العديد من التجارب التى تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتى أثبت أصحابها أن لديها مخزونًا من العقول والجهود التى تستطيع أن تحقق المستحيل ما دامت هناك إرادة وحُسن إدارة، إلى جانب كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق فى مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة، أن جائزة الملتقى السنوى شملت 7 جوائز، وهم (جائزة أفضل منشأة لعام 2021، جائزة أفضل فريق بعام 2021، جائزة أفضل موظف بعام 2021، جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، جائزة الإبداع لعام 2021، جائزة أفضل متطوع لعام 2021، جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية).

وأشارت الهيئة، إلى أنه حصل على جائزة أفضل منشأة لعام 2021، مستشفى طوارئ أبوخليفة الجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، وذلك لإضافة عدد من الحزم الخدمية والتدخلات الجراحية المتقدمة ذات الطابع الخاص ذات مهار خلال 8 شهور بمعدل زيادة 13.4%.

كما حصل على جائزة أفضل فريق لعام 2021، فريق التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وذلك لتمكن الفريق من إتمام منظومة التحول الرقمى وميكنة جميع مراكز ووحدات طب الأسرة ببورسعيد بنسبة 100%، وميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمستشفيات الحياة والسلام والرماد والنصر والزهور و30 يونيو، وميكنة المخزن الرئيسى للأدوية وربطه بجميع المنشآت بالمحافظة

فيما كانت جائزة أفضل متطوع مناصفة بين رحاب عبد الظاهر بمستشفى حورس التخصصى، لتطوعها لمدة عامين بالعمل بمستشفى حورس وعمل تصميمات للأعمال الخاصة بالمستشفى، وعبدالستار عبدالجواد، وعبدالستار عبد الجواد، الذى عمل بقسم الهندسة الطبية 6 أشهر بدون أجر وقدم دورات الفنيين وساعد فى استكمال معايير التسجيل والاعتماد.

فيما حصد جائزة أفضل موظف لعام 2021، أحمد مصيلحى عضو المكتب الفنى لنائب رئيس هيئة الرعاية الصحية لجهودة المتميزة وتفانيه فى العمل، فاز بجائزة بطل الهيئة الشهيد الدكتور محمد أحمد محبوب أحمد، والذى عمل كمديرًا لمركز طب أسرة القرنة بالأقصر، وتسلمتها عنه والدته، حيث نجح فى تسجيل المركز لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وفاز بجائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية لعام 2021، د.محمد طه طاهر عبدالعزير، وذلك لدوره البطولى داخل مستشفى الحياة بورفؤاد للعزل بمحافظة بورسعيد، ودوره فى العمل تحت ضغوطات وتحديات كثيرة فى متابعة وإنقاذ حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أدائه المتميز فى إدارة المستشفى، ورفع كفاءة مستشفى الحياة بورفؤاد التى تعد صرحًا طبيًا لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

وتابعت الهيئة، أنه حصد جائزة الإبداع لعام 2020، د.أحمد دنقل مدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، لمشاركته فى الوصول بمعيار رضاء المنتفعين بالهيئة إلى نسبة تتخطى 91%، ودعم برامج مبتكرة للوصول إلى رضاء المنتفعين أبرزها برامج تعلم لغة الإشارة والذى تم خلاله التعرف على 800 إشارة للفرق الطبى وفريق رضاء المنتفعين، وذلك لخدمة أصحاب الإسعافات السمعية وتحقيق أقصى مستوى رضاء عن الخدمة الطبية.

وسلَّم الجوائز للفائزين خلال الملتقى السنوى لشركاء نجاح الهيئة، شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال الملتقى السنوى الثانى الهيئة، وبحضور أبرز القيادات والمسئولين وعدد من الشخصيات العامة فى القطاع الصحى.

كما أنه خلال الملتقى السنوى الثانى للهيئة، كرّم الدكتور أحمد السبكى، مسئوفى الجودة بمحافظة بور سعيد وبالهيئة، حيث ضم المكرمين مديرى المراكز ومسئولى الجودة بالوحدات الحاصلة على الاعتماد بمحافظة بورسعيد والبالغ عددهم 15 منشأة طبية شملت مستشفى النصر التخصصى، ومراكز وووحدات طب الأسرة ( شرق النوادى، حوض بدران، الكويت، شمال الحرية، بحر البقر، على بن أبى طالب، سهل الطينة، العلاج الطبيعى، الصفوة، القابوطى، أم خلف، عمر بن الخطاب، العرب)، وعدد من أعضاء الجودة بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد إضافة إلى الدكتورة مروة طه مدير إدارة الجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور عادل تعيلب مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بالهيئة، والدكتور أمير التوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد د. أحمد السبكى، استمرار هيئة الرعاية الصحية فى تكريم المتميزين بالعمل خلال الفعاليات والملتقيات التى ستنظمها الهيئة بالفترات المقبلة، وذلك للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وكذا استعراض قصص النجاح الملهمة فرديًا ومؤسسيًا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز فى العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر قيادى إيجابى لتبنى ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل فى مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وكذلك تشجيع العاملين بالهيئة على الإسهام فى التطوير الإدارى والتميز المؤسسى وتحفيز الفكر الإبداعى الذى يضمن تحسين الأداء والارتقاء المستمر فى العمل وابتكار منظومة عمل جديدة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر والارتقاء بمستوى خدماتها ووضعها فى مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).