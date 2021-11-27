جدة - نرمين السيد - وكانت الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط قد أعلنت ​​يوم 28 نوفمبر يوما دوليا للبحر المتوسط، ليتم الاحتفال به كل عام من قبل جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط بغية تعزيز الهوية المتوسطية المشتركة والتبادلات بين الثقافات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الخارجية تضىء مقرها بمناسبة يوم المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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