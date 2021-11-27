«معبرًا عن سياسات البلاد نحو المواطنة والمساواة».. المستشار حنفى جبالي أمام الاتحاد البرلماني الدولي: مصر صاغت رؤية وطنية وتعمل دومًا على تكريس الديمقراطية «فيديو»

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بدقة وثبات وتشخيص منطقي، وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمام أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي، رؤية الدولة المصرية وما حققته خلال السنوات الماضية من جهد فى سبيل تعزيز المواطنة والمساواة بين كافة أطياف المجتمع، ساردًا فى ذلك مبادرة حياة كريمة التى استهدفت النهوض بأحوال المواطن البسيط.

دوت الخليج

حديث رئيس النواب بشأن تعزيز المواطنة والمساواة

وفي إطار مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة، والمُنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن التحديات المُعاصرة التي تواجه الديموقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع.

رئيس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تطرق بذكاء إلى الخصوصية الثقافية والمجتمعية، واتصال ذلك بما تعكسه من تحصين للهوية، حيث قال:" حاول البعض قولبة الديموقراطية، ووضعها فى أطر جامدة، ساعيًا لفرضها على المجتمعات بدون النظر إلى الخصوصية الثقافية والمجتمعية.

رئيس النواب والحديث عن دور القيادة السياسية فى تكريس الخيارات الديمقراطية

وانطلاقًا إلى مسار الدولة المصرية نحو تكريس أسس الديمقراطية، وتكريس الخيارات الديمقراطية، وأشار رئيس النواب، المستشار حنفي جبالي، إلى ما نفذته الدولة المصرية بشأن التزامها بالمسار الديموقراطي حتى فى ظل تفشي وباء كورونا، حيث جرى تفعيل العمل على إقامة انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وأيضًا ما هدفت إليه مبادرة حياة كريمة التى ساهمت فى تثبيت أسس المواطنة والعدل بين جميع أطياف المجتمع.

رئيس البرلمان الحالي، الذى يحظى بثقة هائلة، من أعضاء النواب والجهاز التنفيذي إذ يسعى دائمًا إلى تقديم ما هو فى الصالح العام تحت القبة، أشار إلى دور الدولة المصرية على الاهتمام الخاص بربط تحقيق التنمية وتعزيز الديموقراطية، وذلك من خلال تمكين الفئات الاولى بالرعاية، كما تطرق أيضًا إلى سبل معالجة أوجه القصور التى تواجه المنظومة الديمواقراطية.