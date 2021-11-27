برئاسة عماد حموده..إسكان النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن إحلال وتجديد الصرف الصحي بالبحيرة

/663288/برئاسة-عماد-حمودهإسكان-النواب-تناقش-طلبات-إحاطة-بشأن-إحلال-وتجديد-الصرف-الصحي-بالبحيرة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القواني المقدمة من النواب، حيث تناقش لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد يسعد حموده، طلبات الإحاطة مقدمة من النواب بشأن:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الإسكان غدا

أولاً: حمدي عبدالوهاب، بشأن:

• عدم إحلال وتجديد محطة مياه (رأس الترعة)، وكذلك عدم تشغيل خزان مياه أبو المطامير بمركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة. • معاناة المواطنين من تقدير رسوم على تركيب عدادات المياه الكودية بأثر رجعى رغم عدم التعدي على الشبكة، بمركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة. • عدم استكمال شبكات الصرف الصحي لتوابع بندر مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

ثانيا: محمد عبدالسلام حجازي، بشأن: • عدم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة شارع المحجر بمدينة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة. • عدم تشغيل التوسعات بمحطة صرف صحى عزبة الهوانم بمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة. • توقف تنفيذ أعمال الصرف الصحي لقرية البهي بمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة. • عدم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المناطق خارج الحيز العمرانى بمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة.

ثالثاً: بـلال النحــال، بشأن: • توقف أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ليديا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة. • توقف الاعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية اللوية وعزبة عبدالمجيد بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة. • توقف الاعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية منية سلامة وعزبة المجد بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة. • توقف الاعمال بمشروع الصرف الصحي بقريتي ادفينا مركز رشيد، ومنية السعيد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

رابعاً: فايزة صـالح، بشأن: • عدم البدء في أعمال الصرف الصحي بعزب ندى جرجس وفليفل والشيخ، بقرية الخوالد بمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة. • توقف أعمال الصرف الصحي في بعض قرى مركزي إيتاى البارود وشبراخيت، بمحافظة البحيرة. • عدم البدء في أعمال الصرف الصحي ببعض قرى مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة. • عدم البدء في أعمال الصرف الصحي ببعض قرى مركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة. • حرمان عزبة الأنصاري التابعة لقرية كفر السابى مركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، من خدمة الصرف الصحي. • توقف مشروعات الصرف الصحي بقرى ششت الانعام وشعيرة والسوالم قبلي وبحري وإمليط – بمركز ايتاى البارود، وقرى اورين وأبو درة – بمركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة. • عدم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة معالجة صرف صحي بناحية قرية محلة فرنوى بمركز شبراخيت، وقرى غرب مدينة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، وكذلك عدم توسعة محطة معالجة صرف صحي الهوانم بمركز ايتاى البارود، بمحافظ البحيرة.

خامساً: محمد الحوفـــي، بشأن عدم إدراج منطقة أرض الحوفي ضمن مشروع الصرف الصحي بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة.

سادساً: عبدالباسط الشرقاوي، بشأن: • عدم إدراج قرية عزبة القاضي بحفص مجلس قرية نديبة، بمحافظة البحيرة ضمن مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه. • تأخر تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية قراتص – منشأة غربال – الحمامية، وعدم ربط المشروع على محطة منشية الحرية، بمحافظة البحيرة. • المغالاة في تحديد قيمة مقايسات توصيل المياه والصرف الصحي من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة.

سابعاً: أحمد حلمي الشيشيني، بشأن: • عدم توصيل مشروع الصرف الصحي بقرية البلاكوس التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة. • عدم البدء في أعمال الصرف الصحي بقرية نتمــا وغرين وسلامون وكفر سلامون، بمحافظة البحيرة.