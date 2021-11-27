/663289/إحصائيات-الدوري-المصري-بعد-نهاية-الجولة-السادسة-الأهلي-في-القمة-والبنك-الحصان-الأسود

أنتهت الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، بعد لعب أخر مباريات الأسبوع بين الجونة وإيسترن كومباني الذي تغلب الأول بهدفين نظيفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد نهاية الأسبوع، يأتي النادي الأهلي بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعد فوزه بجميع مبارياته، ويأتي بيراميدز ثانياً بـ13 نقطة ويتفوق على الزمالك بفارق الأهداف، بالرغم أن الفريق السماوي خاض 5 مباريات فقط وتأجل له لقاء بسبب مشاركته في كأس الكونفدرالية.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج أبرز الاحصائيات بعد نهاية الجولة السادسة:

- اقوى خط هجوم الأهلي 18 هدف

- أضعف خط هجوم طلائع الجيش والإسماعيلي سجلوا هدفين

- أقوى دفاع البنك الأهلي والمصري سكنت شباكهم 4 أهداف

- أضعف دفاع إيسترن كومباني سكنت شباكهم 16 هدف

نتائج الجولة السادسة

فاركو فازعلى الاتحاد 2/1

الزمالك فاز على سيراميكا 1/0

الأهلي فاز على سموحة 4/1

البنك الأهلي فاز على المقاولون 2/1

الإسماعيلي وغزل المحلة تعادل 0/0

طلائع الجيش فاز على فيوتشر 1/0

الجونة فاز على إيسترن كومباني 2/0

ترتيب الدوري المصري

الأهلي يشكر الزمالك.. ووفد رسمي يقدم العزاء في وفاة المستشار جلال إبراهيم

يتقدم النادي الأهلي بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الزمالك، على تهنئته الرقيقة بمناسبة اختيار مجلس إدارة جديد للأهلي، في الانتخابات التي جرت أمس.

وقرر المجلس تشكيل وفد يترأسه كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، لحضور مراسم عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، الذي يعاني من نزلة برد.

مرتضي منصور يعلن موعد عزاء الراحل المستشار جلال ابراهيم رئيس الزمالك الأسبق

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد إقامة عزاء الراحل جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء السابق.

وكتب مرتضي منصور رئبس نادي الزمالك عبر سحابة الشخصي”فيس بوك”:”يقام غدا الاحد 28 نوفمبر عقب صلاة المغرب سرادق العزاء في شارع الملك فاروق داخل نادي الزمالك للمرحوم معالي المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق ووالد سيادة المستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك وسيادة المستشار نادر جلال المحام العام الاول .

والعزاء للرجال ويوجد مكان مخصص للسيدات .

رحم الله الفقيد وغفر له وجعل مثواه الجنة .

توفي المستشار جلال إبراهيم الخميس الماضي، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووالد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ونشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نعي للمستشار جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

يذكر أن المستشار جلال إبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.