/663290/توجيه-رئاسي-بتطوير-منظومة-إنتاج-الأسمدة-لزيادة-رقعة-الأراضي-الزراعية-ومدبولي-يؤكد-على-أهمية رواد-الأعمال -في-تعزيز-بيئة-الاستثمار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

دوت الخليج

توجيه رئاسي بتطوير منظومة إنتاج الأسمدة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر".

وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلي، ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية.

وقد تم في هذا الصدد استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

رئيس الوزراء: رواد الأعمال يمارسون دورًا هامًا في تعزيز بيئة الاستثمار

ومن جانبه، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات مجموعة من شباب رواد الأعمال وممثلي عدد من الشركات الناشئة، خلال فعالية نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم الأفكار المبتكرة والواعدة لمشروعات ناشئة جديدة تعزز من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتلعب دورًا حيويًا في دفع خطط التنمية، وتلبي طموحات الشباب المصري نحو الابتكار والمعرفة.

وتجول الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بين أجنحة الشركات الناشئة للتعرف على ما يقدمونه من خدمات جديدة ومنتجات متميزة، تضمنت شركة "توليما فارمز"، وهي شركة رائدة تنفذ أحدث الممارسات الزراعية، والتي تهدف إلى توفير منتجات صديقة للبيئة من خلال استخدام تقنيات تنفذ لأول مرة في مصر، لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية من خلال الزراعة في البيوت الزجاجية التي يتم التحكم فيها مناخيًا، والزراعة العمودية من خلال مزارع الحاويات.

كما تفقد جناح شركة "Vortex Robotics" التي تقوم بإنتاج وتصنيع أجهزة روبوت بكاميرا للاستخدام في عمليات الاستكشاف والبحث العلمي تحت المياه، وشركة "Seavo" التي تعمل في مجال تطوير صناعة المركبات البحرية الصغيرة من خلال بطاريات كهرباء قابلة لإعادة الشحن بديلاً عن استخدام الوقود التقليدي، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث وحماية الحياة البحرية.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح شركة "Biomix" التي طورت روبوتاً طبياً يقوم بقراءة العلامات الحيوية للمريض، ويعمل على سرعة التشخيص واقتراح العلاج المناسب، وكذا جناح شركة "Banlastic" التي تعالج مشكلة التلوث البلاستيكي، وتهدف إلى تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، من خلال تقديم منتجات متعددة بديلة للبلاستيك، وأيضاً جناح شركة "Bio Business" لتصميم وتطوير وتصنيع المنتجات الطبية ذات الحلول الإلكترونية المتقدمة الخاصة بالتنفس الصناعي وقياس نسبة الأكسجين، حيث أشاد رئيس الوزراء بهذه المنتجات التي تحتاجها السوق المصرية حالياً، خاصةً الاحتياج الفعلي إلي التوسع في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي محلياً، موجهاً بتقديم الدعم الكامل لهذه الجهود.