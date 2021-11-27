غدا..نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن السكة الحديد برئاسة علاء عابد

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تستأنف لجنة النقل والمواصلات عقد اجتماعاتها برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي محمود، بشأن ضرورة توحيد تبعية قطاع السكة الحديد بمحافظة قنا، إما للمنطقة الجنوبية (الأقصر) أو للمنطقة الوسطى (أسيوط) بدلاً من تقسيم تبعية بين المنطقتين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل بالبرلمان غدا..برئاسة علاء عابد

اجتماع لجنة النقل بالبرلمان

- مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد خليل، بشأن تراكم كميات كبيرة من قضبان ومخلفات السكك الحديدية بطول مسار خط سكة حديد بنى سويف اللاهون الذي تم إلغاؤه منذ عشرون عاماً.

- مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن سوء حالة مزلقان طهطا البحري سوهاج وتزويده بالأجراس تفاديًا لوقوع الكثير من الحوادث.

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.