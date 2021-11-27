/663295/بعد-مباراة-ساوثهامبتون-محمد-صلاح-مستر-أسيست-الدوري-الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوز كبير على نظيره ساوثهامبتون برباعية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك النجم المصري محمد صلاح خلال أحداث اللقاء بالكامل، وتمكن من صناعة الهدف الثاني بطريقة رائعة للمتألق دييجو جوتا الذي حولها بسهولة داخل المرمى.

ليصبح الفرعون المصري أكثر من صنع اهدافا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خاض 13 مباراة، صنع خلالهم 8 أهداف، جعلته متربعاً على عرش البريميرليج.

وبعد هذا الفوز الكبير صعد ليفربول لوصافة الدوري الإنجليزي، ورفع رصيدة من النقاط إلى 28 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي.

ويستعد تشيلسي لاستقبال مانشستر يونايتد الجريح، في لقاء قمة الأسبوع الـ 13 ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق الانتصار والعودة للمسار الصحيح من جديد.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - إمام عاشور - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.

الأهلي يشكر الزمالك.. ووفد رسمي يقدم العزاء في وفاة المستشار جلال إبراهيم

يتقدم النادي الأهلي بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الزمالك، على تهنئته الرقيقة بمناسبة اختيار مجلس إدارة جديد للأهلي، في الانتخابات التي جرت أمس.

وقرر المجلس تشكيل وفد يترأسه كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، لحضور مراسم عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، الذي يعاني من نزلة برد.

مرتضي منصور يعلن موعد عزاء الراحل المستشار جلال ابراهيم رئيس الزمالك الأسبق

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد إقامة عزاء الراحل جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء السابق.

وكتب مرتضي منصور رئبس نادي الزمالك عبر سحابة الشخصي”فيس بوك”:”يقام غدا الاحد 28 نوفمبر عقب صلاة المغرب سرادق العزاء في شارع الملك فاروق داخل نادي الزمالك للمرحوم معالي المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق ووالد سيادة المستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك وسيادة المستشار نادر جلال المحام العام الاول .

والعزاء للرجال ويوجد مكان مخصص للسيدات .

رحم الله الفقيد وغفر له وجعل مثواه الجنة .

توفي المستشار جلال إبراهيم الخميس الماضي، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووالد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ونشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نعي للمستشار جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

يذكر أن المستشار جلال إبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.