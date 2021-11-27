/663296/النائبة-ألفى-ثابت-الرئيس-السيسي أعاد-الاعتبار-والاهتمام-بصعيد-مصر

علقت النائبة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المتضررين من أهالى أسوان.

دوت الخليج

النائبة ألفى ثابت: الرئيس السيسي يثبت أن المواطن المصري البسيط في أي بقعة من بقاع مصر في عينه وقلبه

وأشادت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التفقدية لقرى محافظة أسوان التى تضررت جراء أزمة السيول الأخيرة، قائلة:" يومًا بعد يوم يثبت الرئيس السيسي أن المواطن المصري البسيط في أي بقعة من بقاع مصر في عينه وقلبه".

وقالت عضو مجلس النواب، ندى ألفى:" إن التاريخ سيحسب للرئيس السيسي الكثير من الإنجازات والتي من بينها إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، والتي من شأنها أن تساهم في تغيير حياة أكثر من 50 مليون مصري بما فيهم أهالينا في صعيد مصر وتحديدًا أبناء أسوان.

النائبة ألفى ثابت: الرئيس السيسي أعاد الاعتبار والاهتمام بصعيد مصر

وتابعت:" سُيحسب التاريخ للرئيس السيسي، أنه أول رئيس أعاد الاعتبار والاهتمام لصعيد مصر بعدما عاني كثيرا من ثلاثية الإهمال والتهميش والتقصير طوال الأنظمة والحكومات السابقة.

وأكد النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يواصل العمل ليلا ونهارا من أجل بناء وطنه ومستقبل أفضل لأبنائها، فمن تفقد الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أسوان للوقوف بجوار أهله وناسه والعمل على تلبية مطالبهم والاستماع لهم، ومنها إلى محافظة الأقصر ليشهد ومعه العالم عظمة أجدادنا المصريين في احتتفالية طريق الكباش التاريخية، والتي ستكون بمثابة بشرة خير على قطاع السياحة في مصر، وهي أيضا بمثابة رسالة إلى العالم بأسره.