البحوث الإسلامية: ورشة عمل مكثفة لوعاظ وواعظات الأزهر حول حماية الأطفال من

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن ورشة العمل التى نظمها المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف تستهدف بيان خطر العنف والممارسات الضارة من الناحية الطبية والنفسية.





وأشار عامر - خلال ورشة العمل التى عقدت اليوم تحت عنوان: "حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة فى مصر والعالم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالقاهرة - إلى ضرورة أن يكون وعاظ وواعظات الأزهر الشريف على علم جيد بالممارسات الضارة التى تتعرض لها الأطفال، إلى جانب معرفتهم للأحكام الشرعية الخاصة بتلك الممارسات، مما يساعدهم على تقديم رسالتهم فى هذا الجانب بشكل متميز يحقق أهداف تلك الرسالة". فيما قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات إن هذه الدورات التدريبية وورش العمل المستمرة لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، تمثل أهمية كبرى لهذه النماذج الدعوية، الذين يتصلون بالجمهور اتصالا مباشرا ويناقشون الكثير من قضاياهم والتى تحتاج إلى تأهيل وتدريب مسبق يمكنهم من أن يكونوا عناصر فاعلة فى عملية التأثير فى الجمهور وتلبية احتياجاته. تأتى الورشة فى إطار جهود المجمع المستمرة بالتعاون مع مؤسسات الأزهر المختلفة وعلى رأسها جامعة الأزهر ومراكزها لتدريب وتأهيل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى مختلف المجالات، وأهمها مجال العلاقات الأسرية، وحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة.

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