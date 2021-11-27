محافظ الغربية: المحافظة تحتل المركز الأول فى القضاء على الفقر

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن الغربية تحتل المركز الأول فى القضاء على الفقر وذلك بالمقارنة مع باقى المحافظات، مشيرا إلى أنه تم تحقيق المستهدف من خفض معدلات وفيات الأطفال حديثى الولادة ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى تحقيق المستهدف من توفير مصدر مياه محسن للشرب لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ وتم خلاله مناقشة تقرير توطين مؤشرات التنمية المستدامة وفقًا لخطة الدولة التنموية، والذى يشمل 11 هدفًا من الأهداف الأممية والتى تتماشى مع خطة الدولة التنموية وتم تمثيلها فى 32 مؤشرًا قابل للقياس وفقًا للمعلومات التى تم جمعها من كافة محافظات الجمهورية لقياس مدى تحقيقها من عدمه وموقع المحافظة بالنسبة للمستوى الوطنى ومدى قرب كل محافظة من المستهدف تحقيقه وفق خطة مصر 2030، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، السكرتير المساعد نجوى العشيرى، عدد من مديرى المديريات والهيئات وممثلى المجتمع المدنى الذين لهم علاقة بالتقرير.

وأوضح المحافظ، أن الغربية تسعى لتحسين أوضاعها وموقعها من تحقيق المستهدف فى مجالات الحد من مشاكل (التقزم، سوء التغذية، الأنيميا، معدل الوفيات النفاسية، ختان الإناث، الزواج المبكر والعنف ضد المرأة).

وأكد "رحمى"، أن المحافظة تعمل حاليًا بكل جد للوصول للمركز الأول فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة كونها تحتل المركز الخامس بين المحافظات، وذلك من خلال جهودها فى القضاء على أكثر المناطق الخطرة بالمحافظة (كاندليه) وتسكين الأهالى بمساكن حضارية لائقة، ذلك بالإضافة إلى العمل على القضاء على بطالة الرجال حيث ترتفع نسب عمل الإناث مقارنة بالذكور فى المحافظة.

واستعرض المحافظ التقرير والتوصيات التى وضعتها وزارة التخطيط للغربية بالعمل على ( زيادة عدد الأطباء، خفض وفيات الأمهات والرضع والأطفال، محو الأمية، خفض معدلات الزواج المبكر وولادات المراهقات، تجهيز مدارس مناسبة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، تمكين المرأة وتعزيز استخدام التكنولوجيا، زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل)،كذلك القضاء على الممارسات الضارة مثل ختان الإناث، دعم تغيير السلوك الاجتماعى بعيدًا عن العنف، التخلى عن الممارسات الضارة والعنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى تزويد الشباب بالمهارات الرقمية من استخدام الحاسب الآلى والإنترنت.

ووجه المحافظ الجهات المعنية كل فى مجاله وتخصصه بأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار ووضع خطط لتنفيذ المستهدف تحقيقه بحلول 2030 وذلك لمناقشتها فى اجتماع لاحق بحضور ممثلى وزارة التخطيط.