خالد عبدالغفار يكشف تفاصيل المتحور الجديد”أوميكرون” لفيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن جنوب أفريقيا من بين الدول ذات المستوى المنخفض بالتطعيم بلقاح كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن دولة جنوب أفريقيا تتميز بوجود مشاكل في المناعة بين سكانها، حيث يعانى 8.2 مليون شخص فيها من مرض الإيدز.

وأوضح عبدالغفارأنه يتم دراسة المتحور الجديد لمعرفة مدى فعالية اللقاحات المضادة لكورونا والتي تم اكتشافها حتى الآن.

وأردف أن شركتي فايزر وموديرنا اللتان تمتلكان تكنولوجيا حديثه ومتقدمة في إنتاج اللقاحات، يمكنها مواجهة المتحورات التي تطرأ على الفيروس.

واستطرد عبدالغفار ، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا، ووجه باتخاذ التدابير اللازمة.

واستكمل: أنه تم إيقاف الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وعدد من الدول المجاورة لها، لمواجهة انتشار المتحور الجديد، ولن يصل أي مواطن من هناك إلا عبر الترانزيت، وحينها سيتم اتخاذ التدابير اللازمة المعمول بها في الموانئ والمطارات المصرية.