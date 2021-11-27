المحرصاوى: المركز الإسلامى للدراسات عالج العديد من القضايا المجتمعية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك -خلال مشاركة المحرصاوى اليوم- فى افتتاح فعاليات ورشة العمل التى نظمها المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالقاهرة، لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف تحت عنوان: "حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة فى مصر والعالم الإسلامى، بحضور الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولى الاسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر.

وأضاف المحرصاوى أن اختيار الدكتور جمال أبوالسرور مدير المركز فى تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية العام الماضى ضمن 2% من العلماء الأكثر تميزا وتأثيرا على مستوى العالم فى مجال العلوم، وأيضا اختياره العام الجارى ضمن 20 عالما من علماء جامعة الأزهر، يعزز ثقة المجتمع الدولى فى جهود المركز الدولى الاسلامى للدراسات والبحوث السكانية، ويؤكد أيضا على أن المركز كان سباقا فى تناول ومعالجة العديد من القضايا المجتمعية قبل غيره من المؤسسات البحثية محليا وإقليميا ودوليا.

تأتى الورشة فى إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتدريب وتأهيل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى مختلف المجالات، وأهمها مجال العلاقات الأسرية، وحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، وما تمثله من أهمية فى عملية استقرار المجتمع.