وزير الطيران يكشف عن الإجراءات الجديدة لمواجهة المتحور «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - كشف الطيار محمد عنبة، وزير الطيران المدنى، عن الإجراءات والتدابير الوقائية التى اتخذتها مصر فى كافة المطارات المصرية، عشية القلق العالم بشأن المتحور الجديد «أوميكرون».





وأوضح عنبة فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، أنه فيما يخص الراغبين فى العودة لمصر من تلك الدول، أن قرارات العليا لإدارة أزمة كورونا المتخذة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بالأمس، تشمل تعليق خطوط الطيران المباشرة مع دولة جنوب إفريقيا وعدة دول أخرى، قائلا: "هنعلق خط الطيران فى الفترة الحالية ومش هنقدر يكون لينا خطوط طيران مباشرة إلى حين انتهاء الأزمة".

وأشار وزير الطيران إلى أنه فى حالة قدوم المسافرين من تلك الدواء، سواء عبر طيران آخر بشكل مباشر أو ترانزيت، سيكون لزاما عليه اتباع الإجراءات المبينة فى بيان الأمس، سيخضعون لاختبار فحص الحمض النووى السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار، فسيقوم بعمل حجر ذاتى منزلى لمدة 7 أيام، وعمل اختبار pcr فى نهاية مدة الحجر، ومتابعته لمدة سبعة أيام أخرى حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.

واستطرد قائلا إنه تم إيقاف جميع رحلات الطيران المباشرة مع دولة جنوب إفريقيا، عبر خطوط مصر للطيران منذ الأمس فى الوقت الحالى.

وحول الطيران القادم من دولة جنوب إفريقيا قال: "يسرى عليهم ما يسرى على الخطوط المصرية، حيث إن هناك منشورا للطيران المدنى المصرى جرى تعميمه لكافة الدول الستة بغية إخطارهم بإيقاف الطيران المباشر من وإلى هذه الدول".

وأكد الوزير: "بالنسبة للركاب القادمين عبر خطوط جوية أخرى تسرى عليهم الإجراءات السابق ذكرها، مبينا أن الاهتمام من اتخاذ تلك القرارات هو الحفاظ على صحة المواطنين، مهما كلف ذلك.

وشدد وزير الطيران على جاهزية المطار والحجر الصحى بكافة الأجهزة المشار إليها للفحص السريع، أو بقية الإجراءات الصحية للتعامل مع القادمين.