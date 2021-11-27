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شارك فى المؤتمر اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب أسامة أحمد عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، وتوماس جونت رئيس شركة AWE بمنطقة الشرق الأوسط.
وتناول المؤتمر كافة التفاصيل التى تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدث عالمى بارز بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك كافة التفاصيل التى توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لخروج المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية.
وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 21 جناحا دوليا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح.
كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 30 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال، وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض لتوضيح كافة الإستفسارات.
حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل إيديكس 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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