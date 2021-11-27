فريق طبى لتقديم الخدمة الطبية لأهالى منطقة أبو العراج بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم، على رأس فريق طبى من عدة تخصصات إلى منطقة أبو العراج بالشيخ زويد لتقديم الخدمة الطبية للأهالى بإشراف مباشر من الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وأشار بيان مديرية الصحة الليلة الى قيام الفريق الطبى بتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم تطعيم بعض المستهدفين باللقاح ضد فيروس كورونا ، وعمل المبادرات الرئاسية لتوفير الخدمة الصحية لمختلف الفئات بواسطة الفريق الطبى فى اطار مبادرة 100 مليون صحة.

يذكر أنه سبق قيام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بتفقد مدارس منطقة أبو العراج بالشيخ زويد تمهيدا لاعادة تشغيلها وعودة الدراسة بها ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بعودة العمل والدراسة ببعض المدارس وإعادة تشغيلها بعد إعادة افتتاح تلك المناطق وعودة الحياة الطبيعية اليها بعد دحر الارهاب منها.

يشار إلى أن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وجه مسؤولى المديريات والقطاعات الخدمية بتشكيل فرق عمل لتقديم الخدمات اللازمة لأهالى منطقة أبو العراج وغيرها من المناطق التى عاد الأهالى اليها فور قيام القوات المسلحة بتطهيرها والقضاء على الارهاب ، والسماح للأهالى بالعودة مرة أخرى وممارسة حياتهم الطبيعية من جديد إلى جانب عودة دولاب العمل اليها فى مختلف القطاعات.

من جانبهم، أعرب شيوخ وقبائل وأعالى المنطقة عن سعادتهم بعودتهم وشكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة وجميع أجهزة الدولة لجهودهم فى عودة الحياة الطبيعية بعد دحر الإرهاب.