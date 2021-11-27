مصر للطيران تعرض تجربتها فى مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبى ببروكسل

جدة - نرمين السيد - شاركت مصر للطيران فى مؤتمر قمة الاستدامة للطيران المنعقد ببروكسل لعرض جهود مصر للطيران فى الشأن وكذا وجهة نظر الشركة الوطنية فى بعض الأمور التى جرى مناقشتها تأكيدا على دور مصر للطيران الفعال فى خفض الانبعاثات والالتزام بتحقيق أهداف الامم المتحدة فى مجال التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.





وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تضع موضوع التنمية المستدامة وأداءها البيئى فى خفض الانبعاثات على قائمة أولوياتها فى ظل نقص الموارد الطبيعية على المستوى العالمى، وأضاف أبوالعينين أن مصر للطيران عززت أسطولها بطائرات حديثة لتحسين التشغيل واستهلاك الوقود وساهم ذلك فى تقليل استهلاكنا للوقود بنسبة 20% ما ساعد على خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخى، كما قامت مصرللطيران بإدارة المخلفات بالشكل الأمثل فى إعادة تدوير المواد المستخدمة وخفض استهلاك المواد البلاستيكية وأيضا الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال المبانى صديقة البيئة مثل مستشفى مصر للطيران والبحث فى مجال الاعتماد على الطاقة الشمسية ما يؤدى إلى تقليل الوطأة الحرارية ودراسة استخدام الوقود المستدام.

وخلال المؤتمر تم عقد مناظرة بحضور مدير اتحاد النقل الجوى الدولى اياتا والمدير التنفيذى لوكالة سلامة الطيران الأوروبى والرئيس التنفيذى لشركة إيزى چيت كما تم مناقشة مستقبل الطيران فى ضوء خطة 2030 و2050 واستخدام الوقود الحيوى للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050 والاستثمار فى تكنولوجيا صناعة الطيران، وقد شارك من مصر للطيران فى المؤتمر الطيار كريم جميل مدير إدارة التخفيف ومعادلة الانبعاثات بقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.