بعثة منتخب مصر تصل قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب (صور)

وصلت بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، إلى الأراضى القطرية منذ قليل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 30 نوفمبر الجارى إلى 18 ديسمبر المقبل.

واختار البرتغالى كيروش 23 لاعبا في قائمة الفراعنة استعدادا لبطولة كأس العرب، خلت من اللاعبين المحترفين نظرا لأن البطولة ودية استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

وتتكون بطولة كأس العرب من 4 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، العراق، عمان، البحرين ، وفيما تضم المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة منتخبات: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

وجاءت قائمة مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد حجازى وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود.

الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد، ومصطفى فتحى وأحمد رفعت ومحمد مجدى أفشة وحسين فيصل.

الهجوم: محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى وأسامة فيصل.