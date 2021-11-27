انت الان تتابع تفاصيل خبر نفي شائعات وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي نتيجة الإصابة التي ألمت به قبل سنة من مضاعفات فيروس كورونا المستجد، والتي مكث على إثرها أكثر من ثلاثة أشهر داخل المستشفى لتلقي العلاج بعد تأثيرها على الرئتين.

وخلال اتصالات مع مصادر مقربة بالإعلامي تم نفي خبر وفاته، مؤكدا أنها مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بأي صلة، وأن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي تحسنت بشكل كبير، بل وأنه قد يظهر قريبا للعودة إلى عمله بالتليفزيون المصري.

وأكد الفريق الطبي المعالج لحالة الإعلامي وائل الإبراشي على وجود تطورات إيجابية للحالة الصحية له خلال الفترة السابقة، وذلك بالنظر إلى حالته في بداية المرض خلال سبتمبر الماضي وحالته الآن تجد تقدم مستمر بالإيجاب وتحسن كبير.

كما أكد الطبيب المعالج لحالته د.حسام حسني على تعافي الرئتين، والعودة إلى عملهما الطبيعي لما كانت عليه قبل الإصابة بالفيروس، وتوقع عودة قريبة لإستئناف تقديم برنامج الذي يبث عبر القناة الفضائية المصرية.

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي لم يظهر على الشاشة منذ أكثر من سنة وحتى الآن بعد الإصابة التي ألمت به بفيروس كورونا، وحدوث مضاعفات أدت إلى التأثير على الرئتين وأجهزة التنفس، وخلال مارس الماضي عاد إلى منزله بعد إستقرار حالته الصحية مع مواصلة العلاج بالمنزل بعد المكوث بالمستشفى لعدة أشهر.