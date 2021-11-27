بيراميدز يقترب من ضم فرجاني ساسي

أقترب نادي بيراميدز من ضمن النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري، خلال موسم الانتقالات الشتوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان فتح مسئولوا بيراميدز خط مع ساسي لمعرفة موقفه من اللعب للفريق السماوي، خاصة مع اقترابه من الرحيل عن الدحيل بسبب عدم اقتناع مدربه في الفريق به.

ويبحث مسئولوا الدحيل القطري عن عرض للاعب في ظل الراتب العالي الذي يحصل عليه مع المستوايات الغير جيده الذي يقدمها حتى الأن.

وأشارت بعض التقارير تفيد برحيله عن الدحيل بسبب تراجع مستواه وعدم الظهور بشكل جيد مع الفريق ومدربه غير راضي عن أدائه.

ووافق لاعب الزمالك السابق على اللعب لفريق بيراميدز خلال الفترة القادمة، لا ينقص سوا الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب، وبعد بنود العقد الذي سيبرم إذا أتفقا الطرفين.

التخريب والإهمال يسيطر على نادي الزمالك النهري «صور»

شهد اليوم مشهد غير جيد في نادي الزمالك النهري، حيث ظهر النادي متأثراً بالاهمال الذي كان عليه الأيام الماضية.

ما ظهر علامات التخريب فيه، وأنه غير مؤهل لاستضافة الاعضاء في الوقت الحالي، بسبب المشهد الغير جيد الذي عليه الأن.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عمل صيانة بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة، لإعادته كما كان من قبل.

وغضب مجلس إدارة الزمالك بعد مشاهدتهم النادي على هذه الحالة، التي وصفوها بالسيئة.

لأهلي يشكر الزمالك.. ووفد رسمي يقدم العزاء في وفاة المستشار جلال إبراهيم

يتقدم النادي الأهلي بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الزمالك، على تهنئته الرقيقة بمناسبة اختيار مجلس إدارة جديد للأهلي، في الانتخابات التي جرت أمس.

وقرر المجلس تشكيل وفد يترأسه كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، لحضور مراسم عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، الذي يعاني من نزلة برد.

مرتضي منصور يعلن موعد عزاء الراحل المستشار جلال ابراهيم رئيس الزمالك الأسبق

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد إقامة عزاء الراحل جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء السابق.

وكتب مرتضي منصور رئبس نادي الزمالك عبر سحابة الشخصي”فيس بوك”:”يقام غدا الاحد 28 نوفمبر عقب صلاة المغرب سرادق العزاء في شارع الملك فاروق داخل نادي الزمالك للمرحوم معالي المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق ووالد سيادة المستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك وسيادة المستشار نادر جلال المحام العام الاول .

والعزاء للرجال ويوجد مكان مخصص للسيدات .

رحم الله الفقيد وغفر له وجعل مثواه الجنة .

توفي المستشار جلال إبراهيم الخميس الماضي، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووالد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ونشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نعي للمستشار جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

يذكر أن المستشار جلال إبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.