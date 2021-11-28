العدل: الدولة حريصة على مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار التدريب التفاعلى الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية فى مجال التحقيقات فى قضايا العنف ضد المرأة، والذى نظمه المجلس القومى للمرأة اليوم، بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وذلك على مدار يومين، ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وافتتح التدريب المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومى للمرأة والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة.

وأكدت المستشارة أمل عمار - فى كلمتها - أن التدريب يهدف إلى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية فى تحقيق قضايا العنف ضد المرأة، وذلك فى إطار حرص الدولة على مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة تنفيذا لنص المادة الـ 11 من دستور 2014.

وأوضحت أنه جرى إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية فى هذا الإطار، والتى تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من تشويه الأعضاء التناسلية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت حرص المشرع على الإنفاذ الوطنى للاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها ومنها حقها فى التعليم وحقها فى العمل وحقها فى بيئة آمنة وحقها فى سلامة الجسد وعدم التعرض للتحرش او اى اعتداء جنسى او تشويه الأعضاء التناسلية وحقها فى الميراث وعدم تخلفها عن الركب وضمان استخدامها الأمن للانترنت وغيرها من الحقوق التى كفلها الدستور.

وأشارت إلى أنه سيتم - خلال فعاليات - ورشة العمل إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى هذا الإطار واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وابراز دور النيابة الإدارية فى حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق فى مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور محمد رامى حرص الدستور المصرى على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى تقرير مبدأ حماية المرأة ضد كل اشكال العنف.

وقال إن الدولة ضاعفت جهودها لبلوغ أهداف محددة تصل فى نهايتها الى بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية المرأة من العنف متواكبة مع المنظومة الدولية فى هذا المجال.

واستعرض دور النيابة الإدارية فى مكافحة العنف ضد المرأة والذى يعتبر دورا مهما وأصيلا، ويستمد أهميته من أن العديد من مظاهر العنف ضد المرأة قد تحدث من موظفين عموميين أو فى أماكن العمل؛، مما يندرج فى معظم الاحيان ضمن اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق والتصرف فى المسئولية التأديبية.

وأوضح أنه من هنا تأتى أهمية عقد هذا التدريب التفاعلى، حرصا على دعم القدرات فى مجال تحقيق هذا النوع من القضايا والذى يتطلب درجة عالية من الكفاءة والمعرفة والالمام بالاطر القانونية على الصعيد الدولى والوطنى للتعامل مع هذه القضايا.

من جانبها أشارت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بالمجلس القومى للمرأة إلى أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية هى: التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والحماية وتتقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، بما فيها من وضع السياسات وإعداد التشريعات ودعم تمكين المرأة فى مختلف المجالات.

وأكدت أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص فى الوزارات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة الرامية إلى تمكين المرأة ودعم مشاركتها فى مختلف المجالات، مشيرة إلى "محفز سد الفجوة بين الجنسين".

فيما عرضت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعى بجامعة القاهرة وعضو المجلس الاستشارى للطب الشرعى بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعى وظاهرة العنف ضد المرأة وأشكال العنف ضد المرأة وصور الإتجار بالبشر وحالات العنف الصامتة ونصائح حال وجود اعتداءات ومسار الناجيات من العنف.

ولفتت إلى الدليل الطبى الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.

وأشار المستشار هانى جورجى رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة إلى البعد الدولى لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية وما تتعرض له المرأة من عنف فى الحيز الخاص سواء من الأهل او الزوج، أو فى حالة العنف عبر التواصل الاجتماعى وابتزاز الضحية.

وأكد أهمية تشجيع الضحية بأن تتحدث وتبلغ عن أى عنف تتعرض له سواء جسدى أم نفسى، بدون الخوف من نظرة المجتمع لها.