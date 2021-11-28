مفاجأة.. خالد مرتجي نائباً في الأهلي خلفاً للعامري فاروق

/663304/مفاجأة-خالد-مرتجي-نائبا-في-الأهلي-خلفا-للعامري-فاروق

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبذلك القرار سيكون خالد مرتجي الذي يشغل منصب أمين الصندوق، هو الرجل الثاني في قائمة محمود الخطيب ويقوم بأعمال نائب الرئيس في ظل تجميد العامري فاروق إذا لم يخرج ما يفيد بإلغاء ذلك القرار.

خالد الدرندلي: هناك خلافات بين العامري فاروق وخالد مرتجي بسبب منصب النائب

وكان خرج خالد الدرندلي منافس مرتجي على منصب أمانة الصندوق، وأكد بأنه يوجد خلافات داخل المجلس بين العامري فاروق وخالد مرتجي، ويتم تجهيز الأخير ليكون رئيس النادي الأهلي في الدورة القادمة خلفاً للخطيب.

وأصدر النادي الأهلي بيان ناري رداً، على استبعاد العامر فاروق، الذي فاز بمنصب نائب الرئيس بالتذكية، يؤكد في اعتراضه على قرار تجميد العامري مستعيناً ببعض اللوائح

وستكون الجمعية العمومية للنادي الأهلي بعد عام من فوز قائمة محمود الخطيب بولاية ثانية داخل النادي الأهلي.

وتنص المادة 43 من لائحة النادي الأهلي بضرورة حصول المرشح بالتزكية على عدد 25% من أصوات أعضاء الجمعية العمومية المشاركون في العملية الانتخابية.

وحصل العامري فاروق على ما يقرب من 93% من أصوات أعضاء الجمعية العمومية التي أقيمت أمس بالنادي الأهلي.

أعلنت الجهة القضائية المكلفة بإدارة عملية انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي للدورة الجديدة من 2021 حتى 2025 في ساعة مبكرة فوز قائمة محمود الخطيب بالانتخابات، وضمت القائمة العامري فاروق على كرسي نائب الرئيس.

وجاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي

رداً على البيانات المنسوبة لكلاً من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأوليمبية والتي لم يتم نشرهما على الحسابات الرسمية للجهتين لأسباب غير معروفة وتم الإشارة فيها إلى تعليق اعتماد فوز العامري فاروق نائب رئيس النادي بالتزكية بدعوي وجوب عرض أمره على الجمعية العمومية القادمة استنادا إلى نص المادة ٤٣ من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي

أولاً.. تنص المادة ٤٣ من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه (يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان، أو أكثر في عدد الأصوات اُجريت قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المُشرفة لتحديد المترشح الفائز. وإذا كان عدد المترشحين مساويًا للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة، أو كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تُعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية؛ لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين. وفى حال عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المترشحين بالتزكية تطبق أحكام المادة «41 فقرة 2»، وإذا كان عدد المترشحين المُعلن فوزهم بالتزكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تؤلف لجنة مؤقتة ممن فازوا بالتزكية، والمدير التنفيذي والمدير المالي، أو من يقوم بعملهما تتولى شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية). وفى جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (41) يتم إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد النتائج النهائية.

ثانياً.. بالنظر الى المادة (٤٣) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي تستند إليها كلاً من الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية لتعليق فوز السيد العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية. يتبين أن هذه الماده جاءت متطابقة في صياغتها مع ما تنص عليه لائحة النظام الاسترشادى للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الاولمبية المصرية، وكذا للعديد من لوائح النظام الأساسي للأندية الرياضة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، لائحة نادى الزهور الرياضي، ولائحة نادى هليوبوليس ، ولائحة نادى سموحة بالإسكندرية وغيرهم من الاندية الاخرى ، والتي تم الاخذ بما جاء بتلك اللوائح وإعلان فوز المترشحين بالتزكية بهذه النوادي وفقا لهذه المادة في ذات الجمعية التي تم عرض التزكية فيها. وقامت اللجنة الاولمبية والجهة الإدارية بأعتماد النتائج في هذه الأندية بالتزكية. دون طلب عرض المرشحين على الجمعية العمومية مرة أخري

ثالثاً.. النادي الأهلي اعتصم بصحيح حكم القانون، بداية من فتح باب الترشح والذي بغلقه تبين ان منصب نائب الرئيس لم يتقدم له سوى مرشح وحيد هو السيد العامرى فاروق وهو ما أعلن معه فوزه بالتزكية، ثم تم عرض امره على الجمعية العمومية التي أنعقدت أمس من خلال استمارة التصويت التي وافقت عليها الجهة الأدارية كتابة لاعتماد هذا الفوز بالتزكية وفق ما تنص عليه نصوص اللائحة السالف بيانها.. كما أن استمارة التوصيت المشار إليها مدون بها كتابة عند منصب النائب (لاعتماد فوزه بالتزكية)، وبالفعل حصل السيد/ العامرى فاروق على تأييد اعضاء الجمعية العمومية لفوزه بالتزكية، وذلك بحصوله على عدد اصوات 19472 وهو ما يقرب من ٩٤٪ من عدد أصوات الحضور.

رابعاً.. يود النادي التأكيد على ان عرض امر المرشح الوحيد على الجمعية العمومية لاعتماد فوزه بالتزكية لم تنظم له لوائح الاندية السالف الاشارة اليها شكلا او اجراء لهذه العرض، لذا فقد التزم النادي ما درج عليه العمل بكافة الاندية المماثلة وبذات الاجراءات المعتمدة من الجهة الادارية واللجنة الاولمبية، والتي انتهت الى حصول السيد العامرى فاوروق على عدد اصوات أكثر من النسبة المطلوبة.

خامساً.. الأمر لا يحتاج إلى لبس أو تفسير أو تأويل. النادي الأهلي التزم صحيح احكام القانون بشأن كافة اجراءات الجمعية العمومية للنادى المنعقدة بتاريخ 25،26 / 11/2021، والدليل انه تم توقيع محضر اجتماع الجمعية العمومية من السادة أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومن اللجنة القضائية المراقبة على الانتخابات ومن اللجنة الأوليمبية والمسئولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية وهو المحضر الموجود بحوزة النادي، والمدرج بين بنوده الرئيسية أعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية. وتم اعتماد ذات النتيجة لنادي الزهور منذ أيام بذات نص المادة سالفة الذكر في لائحة نادي الزهور، وهي ذات المادة الموجودة في اللائحة الاسترشادية ولائحة النادي الأهلي، وبذلك تكون وزارة الشباب والرياضة ملزمة بإعمال صحيح القانون لا سيما وأن جميع الإجراءات تمت وفق نص المادة المذكورة في تصريحات الوزارة.

سادساً.. نؤكد أن ما جاء بتصريحات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، واللجنة الاولمبية ، أن المحضر المرسل من اللجنة القضائية المشرفة اعتمد كافة الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها موقف العامري فاروق وحاجته لطرح اسمه على أول جمعية عمومية مقبلة أمر يتعارض مع صريح اللائحة ورأي الجمعية العمومية ، وما جاء بمحضر إجراءات الجمعية العمومية سالف الذكر والموقع من أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات ومن اللجنة الأوليمبية والمسئولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية والذي من بين بنوده فوز العامري فاروق بالتزكية.

سابعاً.. عرض موقف السيد العامري فاروق علي الجمعية العمومية مرة أخرى فهو أمر مستغرب جدا، ولا يتفق مع المنطق أو القانون أو اللائحة، وفيه اعتداء على حقوق الجمعية العمومية، ويخالف السوابق المستقر عليها فى انتخابات الاندية وخاصة نادى الزهور ونادى هليوبوليس التابعين لذات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. وعليه فإن النادي الأهلي ومجلس ادارته كعهدهما دائما يتمسكان بتطبيق صحيح احكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي ويرفضوا رفضا تاما سياسة الكيل بميكيالين فى التعامل مع الاندية الرياضية المتماثلة في المراكز القانونية. وأن العامري فاروق فاز بمقعد نائب الرئيس بالتزكية.