/663305/في-أولى-حلقات-التنسيقية-في-أسبوع-نواب-الكيان-يودعون-الراحل-أحمد-زيدان-واسماعيل-يؤكد-ترك-سمعة-طيبة-وأثر-طيب-وقناوي-عن-قانون-المسنين-يدمجهم-مرة-اخرى-في-المجتمع

انطلاقة قوية بدأ بها برنامج التنسيقية فى اسبوع المذاع على قناة تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث بدأت اولى دقائقه بتوديع الراحل أحمد زيدان، عضو التنسيقية والذي ترك وراءه أثر طيب جعلت المشهد السياسي كله يحزن لفراقة، متطرقا إلى مشاركة وفد التنسيقية فى المؤتمر الصحفي لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، لاطلاق الاستراتيجية الخاصة بالتواصل والاتصال مع المصريين بالخارج، والحديث أيضا عن أهمية قانون حقوق المسنين والذي تمت الموافقه عليهخ نهائيا من المجلس.

دوت الخليج

وقال الإعلامي أحمد عبد الصمد ان تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، ودعت احد أعضائها النائب احمد زيدان عصو مجلس النواب عن التنسيقية بعد معاناة مع المرض، الذي وافته المنية الثلاثاء الموافق ١٦ من نوفمبر الجاري، مؤكدا ان الخبر كان صادم لكل المشهد السياسي.

محمد اسماعيل عن الراحل أحمد زيدان: ذهب تاركا خلفه سمعة حسنة وأثرا طيبا

‏ وقال النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عصو تنسيفية شباب الاحزاب والسياسيين، ان النائب احمد زيدان ذهب تاركا خلفه سمعة حسنة وأثرا طيبا، لافتا الي حرصه على نقل تجربته البرلمانية لاعضاء المجلس الجدد من زملائه فى التنسيقية وهيئات مكاتبهم، إضافة الي مشاركته فى مبادرة نواب بتفيد نواب من خلال شر الادوات الرقابية وكيفية استخدامها.

جاء هذا خلال انطلاق الحلقة الاولي من برنامج التنسيقية فى اسبوع المذاع على قناة تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، ويقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مشاركة وفد التنسيقية فى المؤتمر الصحفي لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج

ونوه البرنامج إلى مشاركة وفد من تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، فى المؤتمر الصحفي لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، لاطلاق الاستراتيجية الخاصة بالتواصل والاتصال مع المصريين بالخارج، وتأتي الاستراتيجية فى اطار من مشروع مبادرات من أجل التنمية المحلية فى مصر بدعم من المصريين فى الخارج بمشاركة النائب عماد خليل والنائب احمد فتحي من مجلسي النواب والنائب رامي جلال ومحمود القط اعضاء مجلس الشيوخ، وريهام الشبراوي ويوستينا جورج وجهاد سيف ومحمود مدحت أعضاء التنسيقية .

قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ودوره في دعم هذه الفئة

كما تم التنويه إلى حسم مجلس الشيوخ مواد الإصدار لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشان حقوق المسنين، واهمية دوره فى التعامل مع حقوق المسنبن، إضافة إلي دور نواب التنسيقية بالشيوخ فى المناقشات والموافقة على مشروع القانون.

وللخوض في تفاصيل هذا الامر قال النائب احمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ان قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة جاء مكملا للاستحقاقات الدستورية و الاتفاقيات التي ابرمتها الدولة المصرية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، إضافة الي انه يخاطب شريحة كبيرة من المصريين لها احتياجات اكبر بحكم السن، فضلا عن اعادة دمج المسنين فى المجتمع مرة آخري، من خلال تقديم المعاشات وانشاء صندوق المسنين إضافة الي الاهتمام بالاحتياجات المالية والترفيهية والفكرية والصحية، لافتا إلي ان القانون سيتم العمل به عقب موافقة مجلس النواب وتصديق الرىيس السيسي.