مصدر خاص لـ دوت الخليج: عبد الحميد بسيوني يقترب من الانضمام لجهاز كارتيرون في الزمالك

/663306/مصدر-خاص-لـ-تحيا-مصر-عبد-الحميد-بسيوني-يقترب-من-الانضمام-لجهاز-كارتيرون-في-الزمالك

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن اقتراب عبد الحميد بسيوني من انضمامه لجهاز كارتيرون الفني في الزمالك، على أن يشغل منصب المدرب العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيعقد مسئولوا الزمالك جلسة مع كارتيرون بعد عودته من الاجازة التي حصل عليها، لمناقشته حول أكثر من أسم تم أختياره ليكون مدرب عام أقربهم عبد الحميد بسيوني، بجانب مدرب مساعد، لينضم في الأخير ثنائي مصري جديد بجهاز كارتيرون الفني.

وحصل المدرب الفرنسي على أذن من مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على الإجازة السريعة قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة لحين إنتهاء بطولة كأس العرب.

ميدو: حازم إمام لو دخل انتخابات الزمالك سيصبح الرئيس أمام أي شخص

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وعدة فرق أوروبية، عن أمنيته بأن يصبح حازم إمام رئيساً لنادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات عبر الراديو على أون اف إم ببرنامج "برة الصندوق" "أتمنى حازم إمام يكون رئيس نادي الزمالك في الوقت الحالي، وبحاول إقناعة في الترشح ولكنه يقول أن الوقت الحالي غير مناسب وينتظر الوقت المناسب لكي يترشح".

وأكمل: "حازم إمام لو دخل انتخابات الزمالك سيفوز أمام أي شخص، ولكن المشكلة ليس في ذلك أن يختار قائمته شئ هام جداً وهو ماسيحدد نجاحه".

وأضاف: " حازم إمام هو الوريث الشرعي لرئاسة نادي الزمالك، جده من أهم الناس الذي صنعوا شعبية الزمالك في الستينيات، وكابتن حمادة أمام من أساطير الزمالك كلاعب وكإداري".

وأردف: " وحازم إمام ايضاً من أساطير نادي الزمالك، وخاض تجربة في مجلس الإدارة مع ممدوح عباس، ولكن لم يكون لديه الخبرات الكافية حينها".

مرتضي منصور يعلن موعد عزاء الراحل المستشار جلال ابراهيم رئيس الزمالك الأسبق

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد إقامة عزاء الراحل جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء السابق.

وكتب مرتضي منصور رئبس نادي الزمالك عبر سحابة الشخصي”فيس بوك”:”يقام غدا الاحد 28 نوفمبر عقب صلاة المغرب سرادق العزاء في شارع الملك فاروق داخل نادي الزمالك للمرحوم معالي المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق ووالد سيادة المستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك وسيادة المستشار نادر جلال المحام العام الاو