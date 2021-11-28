« الإرهابية» تواصل كذبها .. الأمن ينفى وجود تجمعات رمال فوق الدائرى الأوسطى

جدة - نرمين السيد - تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو، زعمت خلاله رصد أحد المواطنين لبعض السيارات تسير عكس الإتجاه بالطريق الدائرى الأوسطى ليلاً، بدعوى قيام مجهولين بغلق أحد اتجاهات الطريق بالرمال مما يعرض المواطنين للخطر.





وبالفحص تبين أن الطريق المشار إليه ليس الطريق الدائرى الأوسطى، وإنما هو طريق عرضى واصل ما بين منطقة حدائق أكتوبر والطريق الدائرى الأوسطى، وهو عبارة عن طريق اتجاهين، ويوجد تجمعات رمال بمناطق متفرقة منه، كذلك أن المنطقة المحيطة بالطريق ذات طبيعة صحراوية وحديثة عمرانياً والكثافات السكانية بها محدودة للغاية. وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم رفع التجمعات الرملية من الطريق المُشار إليه وتم تكثيف الخدمات المرورية بالمنطقة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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