جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن ثروت، مدير الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" يعتبر سريع الانتشار، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة عن المتحور الجديد ليست بالكثيرة.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن هناك 32 تغييرا فى جينات المتحور الجديد "أوميكرون"، مؤكدا أن المتحورات أو الفيروسات تتضعف مع مرور الوقت. وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا تواجه أى متحورات للفيروس، لأن نسبة الحماية بين الحاصلين على اللقاح أكبر بكثير ممن لم يحصلوا عليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير الرعاية المركزة بعين شمس لـ مساء dmc : متحور «أوميكرون» سريع الانتشار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.