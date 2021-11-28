شوقى: الصف الرابع الابتدائى مهم بنظام التعليم الجديد ويمهد للسنوات المقبلة

وأضاف شوقى - خلال اتصال هاتفى مع برنامج (الحكاية)، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية (إم.بى.سى.مصر)، مساء اليوم السبت- أن "منهج الصف الرابع الابتدائى له مستوى عال من العلوم والرياضات، ويبنى عليه مناهج السنوات المقبلة، ويمهد الطريق للسنوات القادمة".
وتابع: "إن الفكرة ليست فى السقوط والنجاح، والامتحان لقياس المستوى وليس لمعاقبة الطلاب؛ والمطلوب من الطلاب استيعاب أكبر قدر من المنهج وألا يفكروا كثيرا فى الامتحان؛ لأنه وسيلة تقييم، لتقديم الأفضل، وليس الهدف منه إعادة السنة، والنتيجة ستكون خيرا".
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