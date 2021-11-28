جدة - نرمين السيد - وقال عطية، خلال مداهلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، إن مشهد عرض البحيرة المقدسة، هو جزء من "إطارات" كبيرة تم تصميمها للأغنية الموازية لحدث موكب المراكب المقدسة لطريق الكباش، ضمنها مشهد البحيرة المقدسة.
وأوضح، أن البحيرة المقدسة كانت بحيرة فى الكرنك يغتسل فيها الكهنة من أجل التطهر، ويقال إنها مرتبطة بنهر النيل، والاحتفال كله مرتبط بالخير والفيضان والاحتفال عند المصريين.
وأشار إلى أن تنفيذ تصميم مشهد البحيرة المقدسة كان معقدا جدا، خاصة بعد الاتفاق على عمله تحت الماء، والشركة المنفذة بذلت مجهودا كبيرا للغاية فى تنفيذه، خاصة أنه تم عمله فى أسبوع فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول الديكور بحفل طريق الكباش يكشف لـ«مساء dmc» كواليس عرض البحيرة المقدسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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