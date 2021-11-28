مصممة أزياء حفل طريق الكباش لـ مساء dmc: صممت ملابس لـ1000 مشارك بالعرض

جدة - نرمين السيد - وقال مرة، خلال استضافتها فى برنامج "مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إنها صممت ملابس لـ 1000 مشارك فى العرض، مشيرة إلى أنه تم تقسيمهم لحاملى المراكب، والكهنة، والراقصات، والمقيمات بعمل الجومباز.
وأضافت، أن كل مجموعة لها الألوان والتصميم الخاص بها، منوهة أن كل مركب ترمز لشخصية فى التاريخ، حيث أحدهما كان يرمز لـ آمون، والآخر خونسو والثالث موت.
وأشارت إلى أن اللون الأحمر كان يمثل الكهنة التى كانت تحمل مركب الإله "موت.
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