«كانوا بيجهزولي قبري»..ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مرضها للمرة الأولى

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انتهزت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أولى لقائتها التليفزيونية والتي أجرتها مع الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي في برنامج «معكم»، فرصة للإعراب عن حالة المعاناة الطويلة التي عاشتها مع مرضها مجهول السبب والذي كثرت به الشائعات عن وفاتها، مشيرة إلى أنها بالفعل كانت تصارع مع الموت وأن «التربي» كان يعمل على تجهيز مقبرتها.

دوت الخليج يرصد أول ظهور إعلامي للفنانة ياسمين عبد العزيز عقب مرضها

ياسمين عبد العزيز ضيفة منى الشاذلي

ونشرت الإعلامية منى الشاذلي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إعلان الحلقة المقرر عرضها مساء يوم الخميس، وظهرت فيها ياسمين عبد العزيز وهي تبكي أثناء تذكر رحلة مرضها وأنها كانت تشعر أنها ستموت وكل ما يشغلها هو أبنائها ووصت عليهم شقيقها الأكبر.

أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ مرضها

وفي أول ظهور لياسمين منذ مرضها طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة، اذ نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا، الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا”.

كما حرصت عبد العزيز على مشاركة جمهورها ومتابعيها الذيين عاشو معها المعناة من البداية، بصورة من غرفتها في المستشفي بسويسرا، والتي شهدت رحلة علاجها الأخيرة قبل عودتها إلى القاهرة من ساعات، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات"إنستجرام" صورة تظهر باب الغرفة رقم 418، مصحوبة برمز يد للوداع، كما نشرت لقطات من شرفة الغرفة لتودع بها المكان.

مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز

الجدير بالذكر أنه أجرت ياسمين عبد العزيز منذ فترة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة، ثم بعد بدء تعافيها انتقلت ياسمين عبد العزيز لسويسرا لإستكمال رحلة علاجها.