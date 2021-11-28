مساء dmc .. الصحف العالمية : احتفالية طريق الكباش مشهد ملحمى مبهر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرضت الإعلامية إنجى القاضى، خلال تقديمها برنامج "مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، ما تناولته الصحف العالمية، عن احتفالية طريق الكباش التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس الماضى.





وقالت القاضى، إن معظم الصحف والوكالات العالمية، أشادت بحفل افتتاح طرق الكباش، إذ قالت معظمها إن احتفالية طريق الكباش مشهد ملحمى واستعراض مبهر يعيد روعة الأقصر الساحرة. وأشارت إلى أن العالم فى حالة انبهار بحفل طريق افتتاح الكباش، وأن أعداد الزيارات القدمة إلى الأقصر تتضاعف بعد الحفل، مؤكدة أن مصر تحيى تاريخها من جديد.

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