/663308/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد مباريات هامة مواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي برينتفورد ضد إيفرتون الساعة الرابعة عصرا على قناة بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium ليستر سيتي ضد واتفورد في تمام الساعة الرابعة عصرا مانشستر سيتيضد وست هام يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني ريال بيتيس ضد ليفانتي في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD إسبانيول ضد ريال سوسييداد في تمام الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD قادش ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD ريال مدريد ضد إشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD مواعيد مباريات الدوري الإيطالي أودينيزي ضد جنوى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ميلان ضد ساسولو في تمام الساعة الرابعة عصرا سبيزيا ضد بولونيا في تمام الساعة الرابعة عصرا روما ضد تورينو في تمام الساعة السابعة مساء نابولي ضد لاتسيو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي سانت إيتيان ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة الثانية ظهرا بوردو ضد ستاد بريست 29 الساعة الرابعة عصرا لوريان ضد رين الساعة الرابعة عصرا ستاد ريمس ضد كليرمون فوت الساعة الرابعة عصرا موناكو ستراسبورج الساعة الرابعة عصرا مونبلييه ضد ليون الساعة السادسة مساء مواعيد مباريات الدوري التركي جازينتاب ضد قونيا سبور الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا فاتح قرا جمرك ضد طرابزون سبور الساعة الثالثة ظهرا سيفاس سبور ضد هاتاي سبور في تمام الساعة الثالثة ظهرا يني ملطية سبور ضد جالاتا سراي الساعة السادسة مساء مواعيد مباريات الدورى السعودى أبها ضد الهلال في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة الرياضية السعودية

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