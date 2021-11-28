وزير الدفاع يلتقى وفدا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث تم استعراض الأوضاع الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة.





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.

وخلال اللقاء، وجه رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة استعرض خلالها الموقف الحالى والتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى، وجهود القوات المسلحة فى مجابهة كافة المخططات التي تهدف إلى زعزعة حالة الاستقرار الأمني التى تشهدها حالياً الدولة المصرية، أعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول جهود كل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهما فى المشروعات القومية الكبرى؛ بما يسهم في تحقيق نقلة حضارية تشهدها كافة مناحى الحياة في مختلف المجالات.

كما ألقى اللواء أركان حرب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على الجهود التى تبذلها فى مختلف المجالات بكل تفانى وإخلاص لصالح مصر وشعبها العظيم.

فيما أعرب اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، خلال كلمته، عن التقدير التام لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة في كافة الموضوعات والقضايا التى تعود بالنفع على أمن مصر واستقرارها.

كما ألقى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب كلمة أشار خلالها إلى تقدير الشعب المصرى لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات بالغالى والنفيس لحماية حدود الدولة عبر كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كذلك الدور الذي تقوم به لدعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات.

وبدوره، ألقى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.. مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التي تطرأ على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم الدور الذى يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فى دعم ركائز الأمن القومي بإعتبارهم ممثلي مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم، كما أكد على جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر واستقرارها.

وفي سياق متصل، قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية واستمع الوفد، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل لآليات العمل بالمجمع، الذي يهدف إلى إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومى تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية وبما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.