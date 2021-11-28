الصحة: استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التى تم استلامها ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن مصر استطاعت فى وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتى شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.