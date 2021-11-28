القوى العاملة: تعيين 3482 شابا منهم 42 من ذوى القدرات بالقليوبية

وقال الوزير إنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 11 منحة مولود، و4 منح زواج، ومنحة وفاة عامل، وعمل 3 عمليات جراحية كبرى لـ 3 عمال، بإجمالى 33 ألف جنيه لـ 19 عاملاً من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 21448 عاملا.
وأوضحت إيمان السيد شحاتة، مدير المديرية، أن التقرير الشهرى لإنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضى، أشار إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2309 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2259 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 28 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، فضلاً عن استخراج وتجديد 8 تراخيص عمل لأجانب.
كما قامت المديرية بالتفتيش فى مجال التفتيش العمالى وعلاقات العمل على 616 منشأة دوريا، وعمل 36 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 291 محضرا، كما تم التفتيش على 54 منشأة يعمل بها 35 طفلا، وتم إنذار 18 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 312 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 157 محضرًا للمنشآت المخالفة، وتم عقد 15 ندوة توعية، كما تم بحث 62 شكوى.
وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 207 شكاوى، تم تسوية 16 منها ودياً، وإحالة 63 للقضاء، وحفظ 21 شكوى، ومازالت هناك 107 شكاوى تحت البحث والدراسة.
وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى، يجرى تنفيذ دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى بالخانكة على مهن التفصيل والحياكة، لـ 14 متدربة، كما تم بدء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة.
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