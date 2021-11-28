توجيهات الرئيس بالدراسة الدقيقة لمنظومة الأسمدة تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية.. الرئيس يوجه بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة لضمان توافرها فى السوق المحلية".

وجه الرئيس السيسى بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، خاصة وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة، بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية، وتلبية التوجه الاستراتيجى للدولة من أجل زيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر بالتوسع فى المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضى الصحراوية.

جاءت تصريحات الرئيس، خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جميع مكونات منظومة الأسمدة فى مصر، كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوافرة حاليا، وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك فى ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعى بشكل عام؛ بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية فى الأراضى المستصلحة من أجل تغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة فى مصر.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد مواصلة الهيئة العامة للاستثمار تقديم كافة سبل الدعم لمشروعات الشركات الناشئة سواء فنيا أو إداريا وحل أى تحديات قد تواجه تلك الشركات فى خططها المستقبلية للتوسع.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروعات مجموعة من شباب رواد الأعمال وممثلى عدد من الشركات الناشئة، خلال فعالية نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم الأفكار المبتكرة والواعدة لمشروعات ناشئة جديدة تعزز من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتلعب دورا حيويا فى دفع خطط التنمية، وتلبى طموحات الشباب المصرى نحو الابتكار والمعرفة.

وتجول مدبولى يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بين أجنحة الشركات الناشئة للتعرف على ما يقدمونه من خدمات جديدة ومنتجات متميزة، تضمنت شركة "توليما فارمز" وهى شركة رائدة تنفذ أحدث الممارسات الزراعية، والتى تهدف إلى توفير منتجات صديقة للبيئة من خلال استخدام تقنيات تنفذ لأول مرة فى مصر، لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية من خلال الزراعة فى البيوت الزجاجية التى يتم التحكم فيها مناخيا، والزراعة العمودية من خلال مزارع الحاويات.

وتحت عنوان "مناجم واعدة للذهب بالصحراء الشرقية".. ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أعلن عن إطلاق خطة طموحة لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجارى للذهب فى منطقة "إيقات" بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة فى ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 115 جراما فى الطن.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الأولى لشركة "إيقات" لمناجم الذهب، المسئولة عن تنمية كشف "إيقات" التجارى، الذى تم تحقيقه بجهود مصرية خالصة.

ويعد الكشف الذى تحقق بمنطقة "إيقات" واعدا ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب فى ظل وجود احتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بإجمالى استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجا لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا بين عدد من قطاعات الدولة، وبذلك تكون "إيقات" ثالث شركة فى مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حاليا كل من شركة "السكرى" لمناجم الذهب وشركة "حمش مصر" لمناجم الذهب.

وأكد الملا أن تدشين الاجتماع الأول للشركة أحد ثمار برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته فى الناتج القومى، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والالتزام بكافة ما يمكن تنفيذه من ضوابط واشتراطات لتحقيق الأمن والسلامة للعمليات والمنشآت والعاملين.

وتحت عنوان "السياحة تنتعش فى الأقصر بعد افتتاح طريق الكباش".. ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس، رفع الستار عن تمثالى الملك توت عنخ آمون وزوجته «أمونت»، بمنطقة الزورق المقدس بمعابد الكرنك فى الأقصر.

وضمن رحلات "اليوم الواحد"، استقبلت مدينة الأقصر، بعد حفل افتتاح "طريق الكباش"، أكثر من 45 حافلة سياحية تقل عددا كبيرا من السائحين، تتراوح أعدادهم ما بين 8 إلى 10 آلاف سائح، قادمة من مدينتى سفاجا والغردقة وباقى مدن البحر الأحمر، إلى جانب رحلات مباشرة من بعض الأسواق العالمية.

واستقبلت المناطق الأثرية بالمدينة السياحية زائريها من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا وإسبانيا والبرتغال، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية فى الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف؛ ما دفعهم إلى الشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة، والحرص كذلك على التقاط الصور التذكارية، التى تخلد تواجدهم بعاصمة السياحة العالمية.

وزار عدد كبير من السياح طريق "المواكب الكبرى"، والتقطوا الصور التذكارية مع الكباش الموجودة على جانبى الطريق، حيث امتلأت أحاديثهم مع المرشدين السياحيين بالإعجاب بعظمة قدماء المصريين، مبدين سعادتهم بمشاهدة أعمال الحفائر والترميمات المستمرة فى الطريق، وعظمة المصريين فى إعادة كشف طريق إحياء الاحتفالات الملكية وإعادته إلى الحياة؛ ليكون حديث العالم بعد الحفل الأسطورى الذى أبهر العالم أجمع يوم الخميس الماضى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من ممثلى الدول العربية والأوروبية.