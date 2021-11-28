وزير الدفاع ‎ ‎يلتقى وفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى ، ‏إلتقى الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى القائد العام‎ ‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق ‏‎/‎‏ أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة .‏

بدأ اللقاء بكلمة رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية إستعرض خلالها الموقف الحالى والتحديات التى ‏تواجه الأمن القومى المصرى ، وجهود القوات المسلحة فى مجابهة كافة المخططات التى تهدف ‏إلى زعزعة حالة الإستقرار الأمنى التى تشهدها حالياً الدولة المصرية .‏

أعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول جهود كلاً من الهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم فى المشروعات القومية الكبرى بما ‏يسهم فى تحقيق نقلة حضارية تشهدها كافة مناحى الحياة بمختلف المجالات .‏

وألقى اللواء أح ‏‎/‎‏ أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب كلمة قدم خلالها ‏الشكر للقوات المسلحة على الجهود التى تبذلها فى مختلف المجالات بكل تفانى وإخلاص لصالح ‏مصر وشعبها العظيم .‏

فيما أعرب اللواء أح ‏‎/‎‏ أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ خلال ‏كلمته عن التقدير التام لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة فى كافة الموضوعات ‏والقضايا التى تعود بالنفع على أمن مصر وإستقرارها .‏

كما ألقى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب كلمة أشار فيها إلى تقدير الشعب ‏المصرى لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات بالغالى والنفيس لحماية حدود الدولة ‏عبر كافة الإتجاهات الإستراتيجية كذلك الدور الذى تقوم به لدعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر ‏فى مختلف المجالات . ‏

وألقى الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ‏مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة ‏المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم الدور الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى دعم ‏ركائز الأمن القومى بإعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم ، كما أكد على ‏جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها .‏

وفى سياق متصل قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ‏إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وإستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح مفصل لآليات العمل ‏بالمجمع الذى يهدف إلى إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على ‏المستوى القومى تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية وبما يمثل ‏قيمة مضافة كبيرة لدعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى .‏