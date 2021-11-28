نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة المصرية بالكويت.. توضح للمواطنين حجز موعد مسبق بطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جزء من الخدمات المهمة هي حجز موعد السفارة المصرية، والتي تقدمها السفارة والقنصلية المصرية المتواجدة بدولة الكويت. وتعد الخدمة المذكورة طريق وحيد للاستفادة من الخدمات والمعاملات الرسمية المتعلقة بالمواطنين وذلك بعد أخذ موعد مسبق من خلالها، ولمعرفة إصدار حجز بالسفارة المصرية بطريقة وخطوات سهلة وبسيطة تابعوا تعليمات الحجز التالية.

السفارة المصرية

يتم توفير مجموعة من الخدمات لأبناء الجالية في الخارج من طرف السفارة المصرية بالكويت لتقديم كافة المعاملات التي يحتاجونها بشكل طارئ مثل تجديد الجوازات واستخراج الصحيفة الجنائية والعديد من المعاملات كشهادات الميلاد وتصاريح العمل لذلك أصبحت السفارة أكثر حرصاً على جدولة المواعيد بشكل يمنع الازدحام وينظم عملية الزيارات في السفارة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا-كوفيد19 ونظراً لذلك تم إقرار إجراءات التقيد بالاحترازات الصحة مثل ارتداء الكمامة لكل مراجعي مقر السفارة في منطقة السلام.

كما تنوه السفارة، انه تم العمل بنظام المواعيد الجديد على موقع السفارة لمصرية بدولة الكويت، ويتم تحديد المراجع موعده المناسب من خلال النظام واستكمال البيانات المطلوبة، وأولها الرقم المدني الكويتي حيث على الراغب بالحجز إدخال كامل المعلومات الأساسية لتسجيل الموعد والحصول على باركود لاستخدامه عند زيارة السفارة، وفي ذلك شرح من أجل حجز موعد السفارة المصرية، كما التالي.

حجز موعد السفارة المصرية 2022

سجل دخولك لموقع السفارة المصرية

انتقل لخدمة حجز موعد يتبع تعبئة البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل والرقم المدني الكويتي ورقم الهاتف الخاص بك.

يرجى تحديد نوع الخدمة المراد الحصول عليها.

على المستفيد تحديد تاريخ ووقت الموعد

النقر فوق تسجيل

وبذلك من خلال القيام بالخطوات المذكورة أعلاه يتمكن المواطن من الحصول على شفرة الموعد، ويتوافق مع رغبته بالاحتفاظ به على جواله أو أخذ صورة شاشة لعرض الموعد.

علماً ان خدمة حجز المواعيد المسبقة التي يتضمنها الموقع سيتم الاستمرار في تقديمها حتى تاريخ 2021/11/30 على أن يتم تقديم تلك الخدمة من خلال التطبيق فقط اعتباراً من 2021/12/1.