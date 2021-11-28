/663313/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-فى-الدوري-الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول،، اختبارًا صعبًا أمام نظيرة إيفرتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع، يوم الأربع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق فريق ليفربول فوز كبير على نظيره ساوثهامبتون برباعية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح خلال أحداث اللقاء بالكامل، وتمكن من صناعة الهدف الثاني بطريقة رائعة للمتألق دييجو جوتا الذي حولها بسهولة داخل المرمى.

ليصبح الفرعون المصري أكثر من صنع اهدافا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خاض 13 مباراة، صنع خلالهم 8 أهداف، جعلته متربعاً على عرش البريميرليج.

وبعد هذا الفوز الكبير صعد ليفربول لوصافة الدوري الإنجليزي، ورفع رصيدة من النقاط إلى 28 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي.

ويستعد تشيلسي لاستقبال مانشستر يونايتد الجريح، في لقاء قمة الأسبوع الـ 13 ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق الانتصار والعودة للمسار الصحيح من جديد.

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موتسيبي، ان ما يقدمه المنتخب المصري في الفترة الأخيرة، في القارة السمراء، وتقديم محترفي في الدوريات الأوروبية.

وقال: " أريد فوز إحدى الدول الأفريقية بكأس العالم، ومصر من الدول التي تعطينا هذا الأمل سواءً في المونديال المقبل أو الذي يليه ".

وأضاف: " أنا غير محايد هنا.. مصر منحت العالم محمد صلاح ويجب أن نفخر جميعًا به، أتمنى أن يفوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم".

نتيجة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوز كبير على نظيره أرسنال بنتيجة 4/0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ليفربول لقاء قوي وكبير، واٍتطاع من خلاله أن يحسم اللقاء لصالحة بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي عاد للتهديف مرة أخرى.

وأفتتح ماني الهدف في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الذي شهد سيطرة كبيرة من رفقاء محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني عزز جوتا بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وجاء الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، ويؤكد مينامينو الفوز بالهدف الرابع في الدقيقة 77.