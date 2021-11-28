/663314/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-تشيلسى--و-مانشستر يونايتد-فى-قمة-الدوري-الإنجليزي

يواجهة فريق تشيلسى نظيرة مانشستر يونايتد لى ملعب "ستامفورد بريدج"في الجولة الـ 13، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجه الفريقين في 58 مباراة من قبل بالدوري الانجليزي، نجح تشيلسي من خلالهم في الفوز بـ 18 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق مانشستر يونايتد 17 مباراة وخيم التعادل بينهم على 23 مباراة.

سجل فريق تشيلسي في شباك مانشستر يونايتد 71 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق مانشستر يونايتد في شباك تشيلسي 72 هدف.

تشكيل مان يونايتد المتوقع

في حراسة المرمي: دافيد دي خيا أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا فريد - سكوت ماكتوميناي ماركوس راشفورد - فان دي بيك - جادون سانشو كريستيانو رونالدو.

حقق مانشستر يونايتد الفوز على فياريال بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأفتتح النجم البرتغال كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 78، ثم عزز سانشو بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليؤكد فوز المان يونايتد في اللقاء ويتأهل رسمياً للدور القادم قبل نهاية الجولة الأخيرة.

ويعد ذلك اللقاء هو الاول لمايكل كاريك في الإدارة الفنية للفريق بشكل مؤقت، خلفاً لأولي سولشاير الذي رحل بعد مباراة واتفورد الماضية.

بيان مانشستر يونايتد

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، قد ترك منصبه كمدير فني للفريق، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

في بيان نشره نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، أن "سولشيار سيظل دائماً أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

حقق واتفور فوز هام للغاية على نظيرة مانشستر يونايتد، بنتيجة 4/1 على ملعب "فيكارج رود"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر المان يونايتد بشكل سئ خلال مجربات المباراة تحت قيادة مديرة الفني أولي سولشاير الذي بات قريباً من الإقالة أكثر من أي وقت مضى بعد خساراته المتكرره بجانب أدائه الغير جيد خلال الفترة الأخيرة.

وسيطر واتفورد على معظم مجريات اللقاء مما شكل الأفضلية لهم، وهددوا مرمى الحارس دي خيا في أكثر من كرة.

وأفتتح الأهداف جوشو كينج لواتفورد في الدقيقة 28، ثم عزز سار بالهدف الثاني بالدقيقة 44، وعدل فان دي بيك النتيجة وأحرز هدف المانيو الوحيد في الدقيقة 50.