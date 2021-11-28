وزير الرى يؤكد ضرورة الالتزام بتطبيق ضوابط استخدام المياه الجوفية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مياه غير متجددة، بالإضافة للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار فى إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى، مع التوسع فى التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلا عن الرى بالغمر؛ الأمر الذى يؤدى لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.





جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، اليوم الأحد؛ لبحث موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم فى آبار المياه الجوفية بالمحافظة.

وأشار عبدالعاطى، إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم لـ19 بئرا، يتم مراقبتها وتشغيلها بشكل آلى عن بعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وقال وزير الموارد المائية والرى، إن هذه الآلية تضمن سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل لها.

وأوضح عبدالعاطى، أنه تم استخدام مقياس الرطوبة فى عدة مواقع بالوادى الجديد، وربطها بمنظومة التحكم والتى تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارعين بشكل فورى عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة، لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الرى؛ الأمر الذى يسهم فى رفع كفاءة عملية الرى وترشيد استخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة لتحقيق التحكم الكامل فى المنظومة المائية من خلال ربط عملية الرى بالأراضى الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.